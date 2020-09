"Hablar del suicidio sigue siendo tabú"

Frustración, culpa, rabia, impotencia y vergüenza son algunos de los sentimientos de las personas que han sufrido el suicidio de un familiar, amigo o compañero de trabajo. Los profesionales que trabajan con ellos para gestionar este dolor creen que es necesario "hablar del suicidio". Este jueves, 10 de septiembre, se celebra el Día Mundial para la Prevención del Suicidio.

La Asociación de Trastornos Depresivos de Aragón (Afda) organiza una jornada y presenta una guía de apoyo que quiere terminar con los mitos de la que ha venido siendo hasta ahora "la primera causa de muerte no natural desde 2008 en España", señalan. En Aragón, 120 personas perdieron la vida por esta causa en 2018, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). En España alcanzan las 3.500 al año.

Estigma social

Desde Afda explican que por cada muerte de esta tipología se ven afectadas más de 10 personas de su entorno que tienen que gestionar el duelo.Al impacto emocional se suma la dificultad de hablar del suceso "por el estigma asociado" porque todavía "hablar del suicido sigue siendo tabú".

Sin embargo, quedarse dentro con las dudas y frustración complica el "proceso de duelo y de reenganche a la vida" en el que se trabaja desde la asociación, señala Mediel. Afda considera en su guía que"la normalización a la hora de hablar de la muerte por suicidio no solo no provoca el temido efecto llamada, sino que puede suponer una útil herramienta para la prevención e intervención".

Otro mito que quieren romper es el de que hay personas que intentan suicidarse "para llamar la atención". Desde Afda indican que el 75% de las personas que fallecen por esta causa ya lo habían intentado antes. No hay un perfil, sino "colectivos de riesgo". Y hay más hombres que mujeres. Entre ellos, "gente que pueda tener problemas de salud mental, aunque no siempre están vinculados" como puede creerse tradicionalmente. Insisten en la guía en que "no hay evidencia científica de que la tendencia suicida sea hereditaria".

Se trata de la segunda causa de mortalidad en jóvenes de 15 a 29 años. El denominador común de todas las personas que mueren por esta causa es que atraviesan por un gran sufrimiento. "Tienen dificultad para afrontar según qué tipo de problemas. No ven otra alternativa", indica.

"Se trata de personas que viven con un nivel de desesperación muy alto, con mucho dolor", resume Mediel. Cree en la prevención, a la que contribuye el apoyo social, autonomía, autocuidado, contar con un empleo y mejorar la capacidad de comunicarse.

Estas cuestiones se analizarán este jueves a las 18.00 en la jornadas que organiza Afda en el Centro Joaquín Roncal de Zaragoza y se emitirá en 'streaming' a través del canal de Youtube de la asociación. Intervendrán Isabel Irigoyen (Coordinadora de la estrategia de prevención del suicidio en Aragón), Celia Borrás (Presidenta de DSAS - Asociación de apoyo a familiares después del suicidio) y Daniel J. López (Coordinador de la Plataforma profesional de prevención del suicidio Papageno). Mediel y Samara Sáez, psicóloga sanitaria de Afda, presentarán el programa de intervención y prevención del suicidio de la asociación, y la guía 'Hablemos del suicidio'.