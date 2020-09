Las familias numerosas aragonesas piden ayudas para mascarillas y tecnología en la vuelta al cole

En la mochila de los alumnos que comienzan las clases estos días no falta una mascarilla, al menos, además de la que llevan puesta. Este elemento imprescindible para prevenir contagios de covid se ha convertido en un gasto extra para las familias en el presupuesto de la vuelta a cole de este año.

Para una familia con varios hijos, el coste se va multiplicando, aunque el precio de algunas mascarillas esté regulado por el Gobierno desde los primeros meses de pandemia. "Se entiende que es necesario pero hay que entender que es un coste tremendo, porque para una familia de tres niños son casi 5 euros al día en mascarillas, unos 100 euros al mes", apunta Alejandro López Blanco, presidente de la asociación de familias numerosas 3ymás. "En algunos casos están pidiendo que para los que se quedan a comer lleven dos mascarillas", añade.

Además, recuerda que muchas familias numerosas tienen más de tres hijos. En algunos casos se pide que lleven gel desinfectante, aunque se ha distribuido en los colegios, y se conseja llevar una botella de agua individual ya que no se pueden utilizar las fuentes. A estos extras que ha traído la pandemia hay que añadir el coste tradicional de en estas fechas en libros, ropa, calzado, material escolar, etc.

Ayuda o deducción fiscal

Por todo ello, desde la asociación se pide al Gobierno, central o autonómico, que busque fórmulas para aligerar esta carga. "La Administración tendría que mirar si puede establecer un plan de ayudas para la compra de dispositivos, que hubiera alguna deducción fiscal". Esta ha sido una de las necesidades durante el confinamiento para seguir las clases por internet, que se mantiene ahora para los alumnos mayores que alternan jornadas presenciales y 'online' y ante la posibilidad de que se envíe a los niños a casa a cumplir periodos de cuarentena. "Si te toca estar todos en casa, cómo te conectas", se pregunta, ante la necesidad de contar con un dispositivo para cada hijo.

En los casos en los que haya algún positivo en el aula pide medidas para los padres que tengan que cuidar de los menores durante este periodo. Pide "flexibilidad de potenciar el teletrabajo". Tanto en una cuarentena como cuando los hijos cursan parte de sus clases 'online'. "Creo que el coste debería venir asumido por la empresa, que obtiene ciertos ahorros a la hora de implantar el teletrabajo. Muchas veces es el propio trabajador el que asume un pequeño gasto utilizando su propio móvil, wifi, dispositivos", señala.

En algunos casos bastará con una reducción de jornada y no será necesaria la baja, pero pide no afecte al sueldo y que el coste no lo tenga que asumir la empresa.

Esta flexibilidad la pide también a Educación para los casos en que los padres tengan miedo a llevar a sus hijos a clase. "Estoy de acuerdo con que los niños tienen que ir al colegio, no se pueden quedar en casa, pero hay muchas familias que sufren llevándolos porque tienen alguien de riesgo en la familia".

