Lanza reitera que la víctima llevaba una navaja cuando él le golpeó

El acusado Rodrigo Lanza ha reiterado este martes su versión de que la agresión mortal a Victor Laínez se produjo porque este llevaba una navaja y él reaccionó respondiéndole a golpes. "Era la única manera de quitármelo de encima. No sabía que iba a causar el daño que causé", ha respondido a las preguntas de su abogado Endika Zulaica, al único que ha contestado, como ya ocurrió en el primer juicio en noviembre de 2019.

Su relato es que Víctor Laínez estaba sentado en la barra del pub Crápula cuando entraron al mismo y su amigo Pablo le contó antes que "era un conocido fascista del barrio". El acusado reconoce que habia bebido varias copas (una jarra de cerveza y unos chupitos) porque estaban de festejo y se cruzaron miradas con la víctima. "El hombre era grande y me miró. Le dije que yo era de Chile y él me dijo sudaca. Le contesté que él era fascista y ya se veía de qué palo iba. Fue tenso, pero no nos hicimos ningún tipo de amenazas", ha agregado.

Después del primer encuentro, regresó con su grupo antes de producirse la agresión cuando iban hacia la puerta de la salida. Entonces, su amigo Pablo le advirtió que Laínez llevaba una navaja al cruzarse. "Yo instintivamente pongo una pierna para que no se me abalance, le doy una patada en el estómago y me voy hacia atrás. Le di un puñetazo y me veo encima de él golpeándolo. Escucho que alguien me dice: "Para, para". Vuelvo en mí. Estaba aturdido en el suelo y veo algo brillante debajo de la banqueta. Y me voy", ha declarado Lanza.

Una de las chicas con las que estaba le había advertido antes de que después de haber hablado con él, Laínez no hacía más que mirar el móvil y creia que iba a pasar algo, porque no querían follones. Después de la agresión, Lanza cogió la bicicleta y se marchó hacia el Camino de las Torres, donde se quedó en un portal y se puso a llorar. "Me puse a ordenar lo que había pasado. Quería irme a casa. Tenía la mando infladísima, llamé a una amiga en un bar para que me diera hielo y fui", ha añadido.

Si los hechos ocurrieron la noche del jueves 8 de diciembre de 2017, ha explicado que su detención policial se produjo el domingo a las 17.30 en su casa. Lanza ha contado que el sábado fue a trabajar pero como tenía la mano "infladísima" pidió trabajar en la cocina y no estar de camarero llevando la bandeja.

El acusado ha explicado que lo llamaron desde la Policía para que se presentara en la comisaría el domingo y les respondió que iría con un abogado. Llamó a varios amigos para buscar un letrado. Cuando llegó a su casa, le esperaban dos policías para arrestarlo.

"Al llegar a la comisaría, me dijeron que estaba grave. Yo pensé que podría tener la nariz rota, pero no que fuera tan grave. Reconocí que fui yo y que él llevaba una navaja", ha relatado. Esa tarde en la comisaría le confirmaron que Víctor Laínez había fallecido y Rodrigo Lanza no se lo creía.

El rifirrafe sobre la parcialidad

"Me mandaron a la prisión de Zuera y me metieron en aislamiento", ha manifestado el acusado. En este momento, su abogado Endika Zulueta precisó a la magistrada que quería preguntarle por su estancia en la cárcel ante un informe psicológico que le hicieron e iba a recurrir. Pero la magistrada María José Gil Corredera le denegó hacer preguntas sobre su estancia en la prisión y Zulueta protestó por la "parcialidad" de la juez.

La presidenta del juicio del 'crimen de los tirantes', María José Gil Corredera, negó rotundamente esa acusación de parcial que le hizo el letrado y, en medio del tenso rifirrafe verbal con el letrado de la defensa, llegó a soltar: "Si pudiera me marcharía, porque me tienen...", en el sentido de que no le queda más remedio que estar al frente del tribunal y es un juicio con frecuentes interrupciones.. Enrique Trebolle, abogado de la acusación particular, solicitó que se respetara a la magistrada, porque "no se le puede acusar de parcialidad". "Me avergüenzo de la abogacía tras 40 años en la profesión", ha manifestado Trebolle en referencia a la intervención de su compañero.

Al final de la declaración de Lanza, el letrado que representa al Gobierno de Aragón, José Luis Gay, que lleva la acción civil, le trasmitió una pregunta a través de la presidenta sobre el sueldo que cobraba como camarero y Lanza reconoció que recibía mensualmente entre 740 y 800 euros por su trabajo. "·Cobraba menos de mil euros", ha declarado, en la única pregunta que contestó a las partes que no fuera su abogado defensor.