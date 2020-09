La DGA reconoce que estudia rebajar a 10 días la cuarentena y que la decisión es del Gobierno

El Gobierno de Aragón estudia desde hace semanas la posibilidad de que las cuarentenas pasen de catorce a diez días, si bien restringe esa posibilidad a los casos de pacientes asintomáticos, y siempre que los estudios avalen que la posibilidad de contagio estaría limitada. Así lo indicaron fuentes del Ejecutivo autonómico que advirtieron, además, que deberá ser el Ministerio de Sanidad el que, de acuerdo con las comunidades autónomas, decida aplicarlo. Sí está descartado, según anunció ayer el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, reducirla a los 5 o 7 días como lo ha planteado Alemania.

La patronal aragonesa reconoce que el criterio que debe primar es el sanitario. «Las consecuencias económicas con la pandemia van a estar siempre sean las cuarentenas de 14 días o de 10 días». Por eso, manifestó Ricardo Mur, presidente de CEOE Aragón, no conviene precipitarse. «Hay que tener la certeza de los expertos sanitarios de que estando diez días o los que finalmente fijen, se deja de contagiar. Lo que no puede ser es que por reducir los días, el trabajador que se reincorpore pueda ser un factor de riesgo», explicó. Más importante, a su juicio, que las reducciones de cuarentena en este momento es que el Gobierno central estableciera ya alguna prestación para esos padres y madres que van a tener que quedarse en casa en caso de que sus hijos o algún compañero de aula enferme de coronavirus. «Las empresas no podemos asumir ese coste», subrayó, y «el Ejecutivo debería estar ya articulando una prestación para cubrir a esos progenitores que deban quedarse en casa, sin ir a trabajar, porque uno de sus hijos le hayan cerrado el aula o el colegio por algún caso de coronavirus entre los compañeros».

Para Mur, «las organizaciones empresariales poco tenemos que decir sobre si se reduce o no el tiempo de cuarentena sino que han de ser las autoridades sanitarias las que establezcan con criterios médicos lo que debe durar el aislamiento en caso de cuarentenas sin infectados».

De la misma opinión se mostró Aurelio López de Hita, de Ceyme Aragón. «Lo sensato es confiar en el criterio de los responsables de Sanidad, pero si desde luego este recorte de la cuarentena en la vuelta a las aulas es pura demagogia para contentar a la galería o un golpe de efecto, será contraproducente», advirtió. «Siempre digo que las consecuencias para una pyme de dos o tres trabajadores van a ser desastrosas. Si uno de los empleados tiene que irse a su casa, la producción se va a ver afectada ya que dadas las circunstancias no se va a poder suplir a esa persona».

En su opinión, lo que habría que estar haciendo ya desde el Gobierno es arbitrar medidas de apoyo a la contratación temporal para empresas y autónomos que necesiten sustituir a trabajadores de baja por contagio o en cuarentena. Más allá de eso, reconoció, «no ser quién para opinar». Y en la misma línea que Mur pidió que el Estado se haga cargo de ese coste extra que va a representar la vuelta al colegio por el hecho de que muchos padres trabajadores se vean en la imposibilidad de conciliar.

El debate sobre si es posible limitar la duración de las cuarentenas se planteó ya el pasado mes de junio.Es ahora, no obstante, cuando cada vez hay más países europeos que están estudiando la posibilidad de reducir los periodos de aislamiento. Porque las cuarentenas no afectan solo a los infectados por coronavirus, sino también a sus contactos directos, ya sea cuando se trata de adultos como en las aulas de los centros educativos donde deben permanecer en casa todos los estudiantes incluidos en una misma burbuja cuando se detecte un positivo.