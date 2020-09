El Concurso de Tapas Jamón de Teruel rinde homenaje a los sanitarios

La ruta de tapas "más famosa" de Teruel rinde este año un "simpático" homenaje al colectivo de sanitarios por su labor durante la pandemia del coronavirus. El concurso, organizado por la Asociación Teruel Empresarios Turísticos en colaboración con el Consejo Regulador Jamón de Teruel, se celebrará del 10 al 20 de septiembre e incluye más de medio centenar de establecimientos entre bares y restaurantes distribuidos por la provincia de Teruel y un total de 55 tapas distintas, pero con un denominador común: el Jamón de Teruel.

Según han explicado este miércoles los organizadores, cada tapa cuesta dos euros y tres euros si se acompaña con una cerveza Turia o una copa de Viñas del Vero. "Las opciones para los que no toman alcohol son Coca Cola Zero Zero o Appletiser de manzana. Para elaborar las tapas, los hosteleros se han inspirado en cocina saludable, utilizando producto local de proximidad km0, en espacios naturales que tanto se han echado de menos durante el confinamiento y también de una manera divertida en terminología relacionada con la pandemia", ha indicado.

Respecto al homenaje al colectivo de sanitarios, el cartel del Concurso refleja una escena donde el "jamoncico" protagonista del concurso aparece este año convertido en doctor, junto a compañeros sanitarios, dispuestos a salir de tapas después de una de sus largas jornadas. "Pero siempre recordando el uso obligatorio de la mascarilla y el cumplimiento de las normas sanitarias para evitar la propagación del coronavirus. De ahí que el slogan de esta edición sea ¡De tapas… te tapas!", han indicado desde la AsociaciónTeruel Empresarios Turísticos.

Además, en la ruta se van a encontrar nombres de tapas tan curiosos como "Almuerzo de domingo", "Revuelto viral de trigueros con Jamón", "Inyección de Sabores", "Pernil relleno", "Pasión del Torico", "Antídoto" o simplemente "Tápate", haciendo referencia al slogan de esta edición.

Hostelería segura

Durante la presentación del concurso este miércoles, todos los intervinientes han animado a participar en él, a consumir estas "deliciosas" tapas de Jamón de Teruel en los bares y restaurantes participantes. "Son lugares seguros que cumplen con toda la normativa vigente. De hecho, Teruel es la provincia con más establecimientos acreditados con el distintivo de seguridad", han afirmado.

Por otro lado, en el concurso se ha establecido como novedad la opción de tapas para llevar y para evitar aglomeraciones, en el propio folleto se trasmite el mensaje de salir a tapear durante la semana evitando así que el público se concentre solo en el fin de semana.