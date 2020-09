¿Qué opinan los universitarios del regreso a las aulas?

La coletilla de 'la vuelta al cole' nunca había tenido tantas connotaciones adheridas. Porque el 'cole' (y los institutos, y las universidades) no se pisa desde marzo. Ahora, a apenas una semana para que se retomen las clases, poco a poco se van conociendo las nuevas medidas que se adoptarán para garantizar el regreso a las aulas durante el curso 2020-2021. Hasta el momento, todas revolotean en torno a la distancia social, las mascarillas, los dispositivos de gel hidroalcohólico y asegurar la ventilación en los lugares cerrados. Pero la inseguridad alimenta la polémica, que sigue acompañando este inicio de curso a la espera de más aclaraciones.

¿Qué opinan los universitarios al respecto? Según una encuesta realizada desde este suplemento, el 74% de los participantes no se sienten seguros volviendo a clase y el 88% consideraba que no todo el mundo cumpliría las medidas de seguridad. Por otra parte, respecto al regreso a las aulas, los porcentajes estában más reñidos: un 53% prefería seguir la formación desde casa frente a un 47% que prefería las clases presenciales.

Preguntamos a cuatro estudiantes cuáles eran sus motivaciones, sus miedos y sus sugerencias para este nuevo curso, y estas son sus respuestas.

Paula Mastral, 4º de Derecho

Paula terminó el pasado curso desde su casa, como el resto de los universitarios, comenzará este septiembre su último año de Derecho. Según su experiencia, la enseñanza online no dio la talla: "Siempre he preferido clases presenciales porque se siguen las explicaciones mejor, no tienes tantas distracciones...Mi experiencia durante la cuarentena no fue muy positiva, sí que trataron algunos profesores de solventar la situación como pudieron y eso hay que reconocerlo y agradezco su esfuerzo, pero no aprendimos en general lo que en una situación regular. Muchos profesores únicamente subían los apuntes de la asignatura en Moodle y si tenías alguna duda estaba su correo a tu disposición; bajo mi punto de vista esta no es la solución porque siempre tenemos un manual a nuestro alcance y, sin embargo, la mayoría preferimos asistir a clase para que se nos explique. Sí que favorecieron la evaluación continua al examen, entiendo que como reconocimiento al esfuerzo que nosotros estábamos realizando; la carga de trabajo individual fue considerable teniendo en cuenta que debíamos entender por nuestra cuenta los materiales de trabajo propuestos- si era el caso-, confiar en que lo que habías entendido efectivamente lo habías comprendido y lo que no, preguntarlo, y entregar la práctica o trabajo puntuable".

"Creo que todos queremos que la situación se normalice lo antes posible y todos tratamos de adaptarnos lo mejor que podemos"

Sin embargo, la idea de regresar a las aulas tampoco le convence: "Con respecto a la situación actual soy bastante recelosa con volver a las clases, llevo desde marzo evitando espacios cerrados en la medida de lo posible y he controlado mucho las personas asi como el número con el que mantener contacto. El hecho de juntarme ahora con, pongamos, entre 25 y 30 personas que han podido ser menos cautelosas que yo no me convence del todo. Por otro lado, a nivel académico preferiría evitar que se repitiese la situación vivida en el final del curso anterior sobre todo si no se mejoran los medios de comunicación online y se garantiza una accesiblilidad a todos los estudiantes de los mismos y de un seguimiento. Entiendo que si finalmente volvemos a las clases habrán estudiado que sea factible y seguro. Creo que todos queremos que la situación se normalice lo antes posible y que todos tratamos de adaptarnos a la situación lo mejor que pudimos y seguiremos haciéndolo".

Sergio Herrero, 4º de Periodismo

Sergio, que comienza en septiembre cuarto de Periodismo en la Universidad de Zaragoza se lamenta por la falta de información o la variación continua de la misma: "cada día nos dicen o se rumorea una cosa diferente a nivel nacional o autonómico". No obstante, confía en las medidas planteadas, siempre y cuando, claro, todo el mundo las cumpla. "Si se cumplen el uso de la mascarila, la ventilación y la distancia me siento seguro, al final son las medidas que estamos teniendo en el resto de sitios, tiendas, bares...". Por eso él prefiere ir a clases presenciales. "La vida universitaria, la relación entre alumnos, es lo mejor que te da la universidad, pero en el aspecto académico la presencialidad también me parece importante. Al fin y al cabo, una tutoría cara a cara con el profesor, es mucho mejor que una respuesta a un 'mail'.

"Si se cumplen las medidas yo me siento seguro, al final son las mismas que tenemos en el resto de sitios como tiendas o bares"

Para él la adaptación online del curso pasado tuvo una de cal y otra de arena: "Periodismo, al ser tan práctica, a menudo tienes que buscarte un poco la vida, como es normal. Teníamos que seguir preparando nuestros reportajes, haciendo nuestras entrevistas... Tuvimos la ventaja de poder hablar con personas que estaban más lejos, que quizá en otra ocasión no lo habríamos hecho". Aunque, también reconoce, que el aspecto teórico les pilló "a todos sin preparar, y costó mucho seguir la docencia online".

Marta (nombre ficticio), 5º de Medicina

"No siento seguridad volviendo a las aulas", asegura esta estudiante de Medicina, que ha preferido mantener su nombre en privado. "En 5º todavía no se han pronunciado, pero en cuarto sí, y su propuesta es que, si hay 100 alumnos por clase, vayan los 100 al aula. Por mucha seguridad que vaya a haber, si sale un positivo y se aplica lo mismo que se aplica en los colegios, todos tendrían que estar en cuarentena. Es una locura".

Desde su punto de vista, "dado que no se va a cerrar el país porque hay que priorizar la economía porque si no nos hundimos, al menos si podemos evitar contagios tontos, se deberían poder evitar. Yo no haría clases presenciales. haría que todo fuera online. Así no tendrías que juntarte con 100 personas dseconocidas en clase, con un montón de gente en tranvías y autobuses para llegar a clase y este tipo de cosas innecesarias que se pueden evitar fácilmente. Además se ha comprado material para poder dar el salto a lo digital, no entiendo por qué nos invitan a contagiarnos en las aulas".

"Haría que todo fuera online, así podríamos evitar riesgos innecesarios. No entiendo por qué nos invitan a contagiarnos en las aulas"

Aún así, para ella el método online del semestre pasado dejó mucho que desear: "La segunda mitad del curso pasado la verdad es que desde mi carrera se gestionó bastante mal, porque la mayoría de las asignaturas consistieron en que los profesores subieron los 'powerpoints' y nada más. De hecho, teníamos prácticas en el hospital y nos las perdimos".

Pilar Pradas, 1º de Magisterio de Educación Primaria

Pilar también se está preparando para comenzar el curso, pero ella pisará la universidad por primera vez este año, puesto que empezará primero de Magisterio de Educación Primaria. "Si pudiera elegir preferiría la formación presencial porque el ambiente que se genera de estudio en las aulas, no es el mismo que que puedes crear en casa, además que siendo el primer año, siempre se agradece conocer cara a cara y no a través de una pantalla a las personas con las que vas a estar a lo largo de la etapa universitaria".

Sin embargo, la situación no es 'normal'. "Las medidas de seguridad propuestas en las aulas apenas se conocen, simplemente se sabe que la mascarilla es obligatoria, que se respetarán las distancias de seguridad y que entre el alumnado nos turnaremos para ir presencialmente y de forma online. Solo con estas normas de seguridad no me siento muy protegida puesto que aún así, nos vamos a juntar mucha gente desconocida y no sabemos si todos cumplen con las normativas vigentes, si son conscientes de la situación o si tienen un caso cercano del virus del cual no han dado aviso".

"Hay gente que no tiene los medios suficientes como para que las clases en formato online obtengan resultados eficaces de aprendizaje"

Echa de menos "una explicación más concreta respecto a las normas que se van a seguir, con la que no nos sintamos tan perdidos y sin saber que hacer", explica. Además, asegura que ella "hubiese tratado de buscar desde hace más tiempo alternativas y diferentes propuestas de hacer el entorno escolar más seguro".

Para ella, desde un punto de vista social, comprende que hay gente que "no tiene los medios suficientes como para que las clases en formato online obtengan resultados eficaces de aprendizaje, o incluso puede sus situaciones familiares les impida una correcta atención a la sesión académica". Asimismo, según su experiencia, considera que "hay profesores que no están preparados para una enseñanza online, y se tendría que tener en cuenta para la mejora del rendimiento académico es la formación de los profesores para dar las clases online y facilitarles medios, como formaciones o cursillos, para que aquellos que no sepan manejarse con la tecnología, poco a poco, consigan familiarizarse". Sin embargo, en última instancia y mirándolo desde alerta sanitaria, para ella "lo más ético, sería elegir la formación online para evitar rebrotes".

