Sara Martín releva a Jimeno al frente de la sección sindical de UGT en Opel PSA

Una ejecutiva renovada para hacer frente a los grandes retos que tiene la automoción como son la electrificación y la digitalización. Esa es la que encabeza Sara Martín, hasta ahora presidenta del comité de empresa en la planta zaragozana de Opel PSA y que ha sido votada favorablemente por 81 de los 86 delegados que han participado en la asamblea de UGT celebrada en la sala Alaún de Alagón y que ha estado presidida por Javier Lambán, máximo responsable del Gobierno aragonés.

Haciendo piña con el sindicato, no solo Lambán, sino el presidente de las Cortes de Aragón, Javier Sada, y el presidente y vicepresidenta de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), Juan Antonio Sánchez Quero y Teresa Ladrero, respectivamente, han arropado el nombramiento de la que será la primera mujer en la historia de la factoría de Figueruelas en estar al frente de la sección sindical de UGT, la que tiene la mayoría de la representación de los 5.500 trabajadores de la planta.

"Esta renovación es muy importante. Compañeros que hace unos años entraron por contrato de relevo en la factoría toman hoy la dirección del sindicato", ha dicho José Carlos Jimeno, que deja el cargo, en un momento clave, señaló ya que "el 5 de octubre la factoría recupera el cien por cien del trabajo lo que va a permitir que 200 chavales no se tengan que ir y otros 200 vayan a ser contratados".

"Estoy muy contenta de tomar el relevo", ha manifestado por su parte Sara Martín, que ha agradecido a todos los compañeros de la sección sindical y a la dirección de UGT en Aragón el respaldo que le han brindado para seguir trabajando en "seguir generando empleo en la factoría" al entender que "los buenos resultados de producción, pese a la pandemia se van a poder mantener este año".

"Tener aquí a medio Gobierno de Aragón demuestra la implicación que la industria y en concreto la automoción tienen para la economía aragonesa", ha señalado por su parte José Juan Arcéiz, responsable de la Federación de Industria y Construcción del sindicato, que destacado que con el nombramiento de Sara Martín al frente de la sección sindical de UGT "estamos rompiendo un techo de cristal" y elogió su capacidad para dirigir esta sección sindical. "Tiene madera suficiente para hacer una buena gestión y tiene todo el apoyo de la ejecutiva en un momento en que la unidad es primordial".

Arcéiz le ha hecho un guiño también a José Carlos Jimeno, el relevado en el cargo. "Espero que seas un magnífico exsecretario general. No lo has tenido fácil. Has tenido más fuego enemigo que amigo, pero lo has ido solucionando". Quedan dos años, recordó para las elecciones sindicales en la planta, hay un convenio que asegurar a futuro y "vamos a hacerlo bien".

El secretario general de FICA en UGT Aragón ha aprovechado la presencia de Lambán para pedirle un mayor compromiso con el campo. "Lo que ocurre en el sector agrario aragonés no tiene nombre, todos los problemas que tienen la Agricultura los están trasladando los empresarios a los trabajadores y eso se tiene que solucionar", ha reivindicado.

La respuesta del presidente aragonés ha sido que la pandemia ha evidenciado que "buena parte del sector agroalimentario en Aragón no estaba haciendo las cosas como debía" y parece claro que "lo ocurrido este año no se puede volver a repetir", ha dicho, indicando que tanto el consejero del ramo, Joaquín Olona, como la de Economía, Marta Gastón, están trabajando en ese sentido.

Por videoconferencia, ha intervenido también en este acto de UGT, Pedro Hojas, de la Federación estatal de FICA, para reivindicar la industrialización de España, clave para mantener los empleos, y pedirle a la Administración que refuerce los servicios públicos, que no haya más recortes y "estén suficientemente financiados" para afrontar estos momentos tan complicados.

Javier Lambán, por su parte, ha apelado al diálogo social como "mejor arma" para abordar la recuperación de los "daños brutales que está ocasionando en la economía y el empleo esta pandemia" y ha agradecido a los empresarios la responsabilidad social que están demostrando y a los sindicatos también "su responsabilidad encomiable" para no poner palos en la rueda sino tener "altura de miras suficiente" en defensa de una política industrial más firme que debiera haber existido en España y para que en "Aragón el motor por excelencia de la economía, vuelva a funcionar". Por eso, ha remarcado, la "DGA ha dado ayudas directas tanto a PSA por primera vez como a la industria auxiliar" y ha insistido en que "sin una UGT potente esta reconstrucción industrial será imposible".