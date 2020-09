Prueba de fuego para trasladar los protocolos a la realidad en la vuelta al colegio más incierta

Este lunes empieza el curso escolar más atípico de la historia, con muchas dudas e incertidumbres entre familias, profesores y equipos directivos. La orden de Educación que planteaba un escenario presencial llegó pronto, el 30 de junio, pero los rebrotes obligaron a cambiar el planteamiento y hasta el 28 de agosto los equipos directivos no conocieron todas las modificaciones, entre las que figuraba la presencialidad hasta 2º de la ESO, el uso de mascarilla a partir de 6 años y la implantación de la jornada continua. En una semana adaptaron los planes de contingencia y el viernes, a tres días de que los alumnos de 1º de infantil se incorporaran a las aulas, recibieron los protocolos sanitarios para el inicio del curso.

La realidad en los centros es algo dispar. Hasta última hora se han estado acordando desdobles, dotaciones de profesorado, soluciones ante la falta de espacios o equipamientos que no estarán disponibles mañana –una cuestión por la que se movilizarán varias ampas– y la llegada del material de protección para los profesionales. Quedan 24 horas para que el planteamiento plasmado en varias órdenes y protocolos, que han recibido el visto bueno de casi la totalidad de la comunidad educativa y también de Sanidad, se ponga en marcha y se compruebe si será efectivo para hacer frente a un virus cuya evolución todavía es un enigma.

Presencialidad

El curso escolar comienza mañana con presencialidad hasta 2º de la ESO, uso obligatorio de la mascarilla a partir de los 6 años, e importantes medidas de seguridad. Los alumnos de infantil y primaria se organizarán en grupos estables de convivencia, también conocidos como burbuja, y no se podrán relacionar con otros escolares. Tendrán un profesor asignado y se intentará reducir el número de docentes que entran en el aula, para asegurar al máximo posible la trazabilidad de los contagios si hay un positivo.

Protocolo sanitario

Con un solo caso en estos grupos burbuja, el aula al completo tendrá que ser aislada porque todos los niños se consideran, de facto, contactos estrechos. A los menores y personal con el que hayan estado en contacto, se les hará la prueba PCR en el propio centro educativo. Puede haber varias aulas en cuarentena, pero si no se demuestra una transmisión comunitaria en el centro, no está previsto que cierre. Todas estas decisiones las tomará Salud Pública y contará con 15 equipos, de docentes y trabajadores sociales, que harán de enlace entre Sanidad y los colegios e institutos. Todos los centros tendrán una sala para aislar a casos sospechosos.

Ratios

El número de alumnos por clase es una de las cuestiones sobre la que más se ha debatido en las últimas semanas. Educación abogó por bajar, en la medida de lo posible, de 24 todas las aulas de infantil y primaria y por tener un máximo de 22 alumnos en los dos primeros cursos de la ESO, que son los que estarán físicamente en el aula. Los nueve centros que se acogieron al programa de integración de materias (PIM) para 1º de la ESO tendrán ratios de 20. Esta es una de las iniciativas incluidas en el plan de refuerzo para evitar perder los contenidos del último año. A partir de 3º de la ESO se seguirá con las ratios de años anteriores. El último acuerdo firmado por los sindicatos, a mediados de esta semana, incluía una nueva revisión de las ratios en las zonas más masificadas como es el sur de Zaragoza. Algunos centros critican que aunque se les han concedido aulas de desdoble para reducir la ratio, finalmente no se ha podido llevar a cabo por la falta de espacios físicos. En otros colegios, la solución han sido los barracones.

Equipamientos

La falta de espacio supone la principal queja de muchas asociaciones de padres, fundamentalmente de aquellas que se han visto afectadas. Un centenar de alumnos de primaria del colegio Soledad Puértolas se ubicarán durante una semana en el Valdespartera 3. Los 96 alumnos de 1º de infantil del María Zambrano, al menos durante el primer día, acudirán al Parque Venecia. Otros 240 alumnos de la ESO del instituto Val de la Atalaya (María de Huerva) tampoco podrán iniciar el curso tal y como estaba previsto. Todo ello porque no se ha acabado la instalación de aulas prefabricadas. Donde no hay previsión de que se instalen más barracones es en el colegio Gil Tarín de La Muela. Las familias han publicado un vídeo para mostrar que están cómo "sardinas en lata" en un centro con espacio para 400 alumnos, pero con 780 matriculados. Una situación insostenible desde hace años que se agrava en tiempos de covid. Está previsto que casi todas estas ampas se movilicen entre el lunes y el martes que viene para mostrar su malestar por la situación. Las familias de Olba, ante la división de las clases en dos edificios separados por tres kilómetros, tienen previsto hacer huelga.

Clase invertida

El modelo educativo, con el segundo escenario en marcha, se basa en la semipresencialidad a partir de 3º de la ESO, que cada centro adaptará de la manera que mejor le convenga a sus necesidades. Cada grupo se dividirá en dos, con un máximo de 15 alumnos presenciales, e irán a clase de forma alterna. El consejero de Educación, Felipe Faci, apuesta por la clase invertida. Este modelo metodológico se basa en que el docente presenta un tema a la clase, para que después los alumnos, a través de las nuevas tecnologías, indaguen y trabajen sobre él. Este proceso lo harán en sus viviendas. De nuevo en el aula, el profesor afianzará los contenidos. El Departamento ya ha abierto un nuevo periodo de inscripción, con 400 plazas, para cursos de clases invertidas. El plazo finaliza el 13 de septiembre.

Jornada continua

Con el objetivo de reducir la movilidad de alumnos, familias y docentes, Educación anunció que todos los centros sostenidos con fondos públicos deberían tener horario continuo mientras que dure la pandemia en las etapas de infantil y primaria. Será de 9.00 a 14.00, aunque se podrá escalonar la entrada y salida durante unos minutos para evitar que el acceso de todos los niños se concentre. Hasta el 18 de septiembre se contará con la jornada reducida habitual de 4 horas. Algunos centros privados también han optado por la jornada continua, pero otros mantienen su apuesta habitual.

Vuelta al aula

El regreso a las clases este año también será diferente. La comunidad aragonesa ha apostado por una vuelta escalonada, por lo que cada día se incorporarán solo unas etapas educativas. Este lunes, tal y como aparece en el calendario de arriba, será el turno de los primeros: aulas de dos años y 1º de infantil. El martes se incorporarán los de 1º de primaria y los de enseñanzas básicas obligatorias de Educación Especial y el miércoles, los 2º cursos de infantil y primaria además de los matriculados en transición a la vida adulta de Educación Especial. El día 10 llegarán a los centros los alumnos de 3º de infantil y primaria y 1º de la ESO. Así sucesivamente hasta que el 16 de septiembre se incorporen los últimos: 5º y 6º de primaria. El acceso de FP se mantiene.

Educación especial

A causa de la covid, cuando un centro lo estime conveniente podrá crear grupos de convivencia estable por niveles educativos hasta un máximo de 12 chavales, agrupando también al profesorado de las clases. Con carácter general, se evitará la utilización de estancias de uso común, como las multisensoriales. En estos centros muchos chicos están exentos de llevar mascarilla porque sufren dificultase respiradoras, no tienen autonomía para quitársela o presentan alteraciones de conducta que lo hacen inviable. En las últimas semanas, las familias han criticado a Educación por ser los «grandes olvidados» en este inicio académico.

Profesorado

La contratación de docentes ha supuesto otro punto de debate entre sindicatos, equipos directivos y el Departamento de Educación. Finalmente, según puntualizó el presidente del Ejecutivo, Javier Lambán, se contratarán más de 400 profesores para este curso extraordinario. Unas cifras que, según sindicatos como CGT o STEA, no cuadran con los llamamientos llevados a cabo. Una agrupación de más de 30 ampas también mostró su indignación ante este aumento "meramente testimonial" del 2,5%, que consideran que representa poco más del 10% de las necesidades reales. La Asociación de Equipos Directivos de Infantil y Primaria de Aragón (Adeipa) lamentó que algunos docentes de infantil se incorporarán el mismo día que empiezan las clase: este lunes. El viernes, Educación publicó la adjudicación de 420 profesores, casi un 19% de infantil.

Equipos de protección

Los directores de los colegios también lamentan el retraso en el envío del material de protección. No estuvo en los centros educativos cuando los profesores se incorporaron y en casos puntuales todavía no están. Unos pocos se repartieron a principio de semana, pero la mayoría llegaron el viernes a última hora, obligando, según confirmaron desde Adeipa, a que los directores estuvieran hasta las 19.00 de la tarde o más para recogerlos. En algunos institutos, donde los alumnos no se incorporan hasta mediados de la próxima semana, todavía no han llegado. Los docentes de infantil deberán llevar mascarilla, pantalla facial y guantes. En educación especial también se portará mascarilla, pantalla facial y batas impermeables. El resto utilizarán solo mascarillas, aunque en el centro también habrá FPP2 para casos o necesidades concretas.

Acceso al centro

Los accesos serán escalonados y preferiblemente se utilizarán todas las puertas de los centros educativos. Los equipos directivos habrán enviado o enviarán a las familias la comunicación correspondiente. A diferencia de años anteriores, los padres ya no podrán acceder con sus hijos al colegio para dejarlos en la fila correspondiente. Solo se permitirá al alumnado de 2º y 3º de infantil durante el primer y segundo día. En 1º de infantil este proceso se alargará durante la primera semana. Se recomienda que siempre sea el mismo progenitor.

Guía de familias

Educación publicó hace más de una semana una guía para las familias en la que se detallan los síntomas compatibles con la covid y cómo deben actuar los progenitores. También está previsto que se facilite a los padres a lo largo del inicio del curso de manera directa. Además, según el protocolo sanitario, los progenitores deberán firmar una declaración responsable asumiendo que no llevarán a su hijo a clase con fiebre, tos, dolor de cabeza o garganta, vómitos, diarrea o malestar general. También autorizarán a que al menor se le haga la PCRen el centro educativo y en el supuesto de que tenga que ser aislado –por positivo o contacto estrecho– también deberán firmar que han superado el periodo de cuarentena indicado por el pediatra.

Personal vulnerable

El personal vulnerable ha tenido que indicarlo a los servicios de prevención de riesgos laborales, que posteriormente evaluarán cada situación. Las embarazadas, tras un acuerdo con sindicatos de la pública y la concertada, podrán solicitar el teletrabajo. En el caso de los alumnos, para quedarse en sus viviendas y recibir la formación ‘online’, deberán contar con una prescripción médica que así lo aconseje. Los equipos covid, creados para coordinar las acciones entre los centros educativos y Sanidad, también harán un seguimiento de las faltas no justificadas, debido a que algunas familias ya han manifestado sus miedos y sus dudas respecto a la vuelta presencial al aula y reclaman que sea voluntaria.

Limpieza

La limpieza de los espacios es clave para garantizar la seguridad. Faci ha contactado con varios ayuntamientos para solicitar una reorganización de este servicio, con el objetivo de que durante la jornada escolar siempre haya una persona de la limpieza por si fuera necesaria. Los protocolos sanitarios también especifican cómo debe ser el tratamiento de residuos cuando hay un sospechoso, con hasta tres bolsas de basura.

Ventilación

Los expertos señalan que la ventilación es la parte más esencial. Por ello, al menos, las clases se ventilarán antes del acceso de los alumnos, durante los descansos y por la tarde durante 10 minutos. Cada grupo estable de convivencia tendrá su aula y se intentará limitar el uso de otros espacios.

Comedor y madrugadores

Todos los centros educativos ofrecerán el servicio de comedor, cuyo horario de recogida dependerá del colegio. Cada grupo estará separado por una distancia de 1,5 metros y se recomienda la organización por turnos. Cada menor tendrá su espacio. En algunos centros, generalmente los más niños pequeños, comen en el aula. La opción del servicio de madrugadores dependerá de cada centro, pero al incrementar las medidas de seguridad, los precios, declaran algunas familias, se incrementan considerablemente.

Recreo

Los almuerzos se harán en el aula, con un recipiente cerrado tipo fiambrera, y posteriormente se bajará al patio. Este espacio estará dividido para que no se junten los diferentes grupos burbuja y el profesor se encargará de controlarlo. Tanto al salir como al entrar el menor se lavará las manos y podrá hacer uso de los aseos. No se recomienda ir a los baños del patio. Tampoco se permitirá el uso de fuentes, bancos o juegos de equipo como el fútbol.

Transporte

El transporte escolar está garantizado y se podrá ocupar al 100% con el ingreso de todo Aragón en la nueva normalidad hace dos días. Todos los menores de 6 años deberán llevar mascarilla y ocuparán siempre el mismo asiento.

Higiene y distancia

La higiene de manos, con hidrogel o preferentemente con agua y jabón, será constante. También se priorizará, en la medida de lo posible, que se respete la distancia social de 1,5 metros. Dos acciones fundamentales que también se llevan a cabo en el transcurso del día a día fuera del aula.