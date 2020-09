Faci promete que los centros tendrán los equipos de protección el lunes, a pesar de que los docentes ya están trabajando

El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Felipe Faci, se ha comprometido a que los materiales de protección para docentes y no docentes estén en los centros educativos el próximo lunes, cuando los menores comenzarán a llegar de manera escalonada a las aulas. Estos equipos, criticaron desde algunos grupos parlamentarios como Podemos, deberían haber estado el pasado martes en los colegios e institutos, momento en el que se incorporaron los docentes. La realidad no fue esa y aunque algunos sí que lo han recibido, la mayoría, no. El propio consejero ha especificado en el pleno de las Cortes que se trata de un "sistema de distribución muy complejo" y que se intensificará el reparto esta semana.

Faci también aseguró que se reforzará la limpieza de los centros educativos y que se dotará de profesorado adicional a aquellos institutos que soliciten dar clase por la tarde, con el objetivo de garantizar la máxima presencialidad. Fuentes del Departamento recordaron que el periodo para pedirlo finaliza este viernes. Todavía sigue sin concretarse los protocolos sanitarios que regirán el inicio del curso escolar.

