Podemos Aragón propone que los ayuntamientos impulsen una red canguro de espacios para la conciliación familiar

Una red canguro en la que los ayuntamientos aragoneses pongan a disposición de programas de conciliación familiar durante toda la semana todos los espacios municipales necesarios para que en ellos se atienda a los escolares de hasta 12 años cuando salen del colegio y mientras sus padres trabajan.

Esta es la propuesta que Podemos Aragón ha lanzado este miércoles para que que las familias puedan compatibilizar este curso marcado por el covid con sus obligaciones labores. La formación morada ya ha empezado a registrar esta iniciativa en forma de moción en aquellos ayuntamientos en los que tiene presencia como los de Zaragoza capital, Fraga y Huesca. Estos espacios se plantea que funcionen entre semana desde la hora de salida de los comedores, que aún no se conoce en todos los colegios, hasta las 21.00 y también los sábados y domingos desde las 8.00 hasta la misma hora.

El portavoz de Podemos, Fernando Rivarés, ha señalado que los niños "no pueden ser los paganos de la crisis" y que actualmente la conciliación sigue siendo "un sueño y una quimera", y más en unos momentos en la que las actividades extraescolares que se ofrecen en los colegios después del horario lectivo están en el aire y hay progenitores o familias monoparentales que, pese a trabajar, no cuentan con ingresos suficientes para costear una cuidadora particular. Asimismo, ha recordado que la solución de recurrir a los abuelos para que los atiendan durante algunas horas "no es viable ni pertinente" cuando se trata de un grupo de riesgo ante la pandemia.

"Los ayuntamientos como instituciones más cercanas deben atender sus obligaciones con los ciudadanos", ha afirmado Rivarés, para después recalcar que "la conciliación es un derecho de todas las personas, no solo de los padres y las madres con hijos pequeños, sino también de aquellos que tienen a su cargo personas mayores y dependientes".

El portavoz podemista, también concejal en el Ayuntamiento zaragozano, ha especificado que los municipios pueden dedicar a este fin todo tipo de espacios públicos, como canchas y centros deportivos, casas juveniles, centros cívicos y de tiempo libre y hasta museos y salas de arte, lo suficientemente amplios y con posibilidades de ventilación para cumplir con todas las medidas de seguridad. Ha defendido que el programa podría ser gestionado por trabajadores municipales que ya existen en la plantillas con una preparación adecuada y con la contratación o convenio con los profesionales que se necesiten. En cuanto a su coste para las familias, ha apuntado que cada ayuntamiento debería estipularlo pero siempre "en función de las rentas de las familias".

Rivarés ha subrayado que estos espacios de conciliación no deberían ser "meros aparcamientos", sino recintos en los que a los chavales se les ofrezca "un servicio lúdico, cultural y educativo", que estén dotados con medios informáticos y en los que puedan hacer sus tareas escolares. Además, ha comentado que iniciativas similares se están llevan a cabo con éxito en ciudades europeas referentes en educación, como Copenhague y Ámsterdam, y aquí en España en Barcelona.