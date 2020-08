Sanidad confirma que "por ahora" no pedirá rastreadores del Ejército al Ministerio

La Consejería de Sanidad confirmó ayer que la DGA no pedirá "por ahora" rastreadores militares al Ministerio de Defensa. El presidente autonómico, Javier Lambán, ya avanzó el pasado martes, horas después del anuncio de Pedro Sánchez, que la Comunidad tenía "resuelto" el tema. Fuentes del Departamento recalcaron que "no se consideran necesarios", ya que el sistema actual "está funcionando bien".

No obstante, si en un futuro hubiese que recurrir a ellos, se estudiaría la posibilidad. Por el momento, la Comunidad cuenta con alrededor de 300 rastreadores, según las últimas estimaciones de Sanidad. A médicos y enfermeras se incorporaron recientemente 67 trabajadores sociales, perfiles a los que, si fueran necesarios, se unirán técnicos en cuidados auxiliares de enfermería o incluso estudiantes universitarios.

Sánchez ofreció 2.000 rastreadores a las regiones, una ayuda extra que, por el momento, han solicitado siete comunidades y ciudades autónomas. Castilla y León, Comunidad Valenciana, Murcia, Cantabria y Melilla ya han enviado su solicitud, mientras que Galicia y Madrid "han hecho llegar su intención" al Gobierno central, según avanzó la ministra de Defensa, Margarita Robles.

Esta última ha solicitado 150, al igual que lo ha hecho el Gobierno de Ximo Puig. Canarias, por su parte, habría pedido un centenar. En este sentido, la ministra aseguró que estos profesionales están "absolutamente preparados"en la técnica del rastreo, imprescindible para detectar a los contactos estrechos de los contagiados, y que actuarán "desde la más exquisita profesionalidad y neutralidad", respetando siempre los derechos de los ciudadanos.

Aunque el Gobierno central no ha aclarado hasta qué fecha podrán solicitar las comunidades el apoyo de los rastreadores del Ejército, Robles sí recalcó que estarán "el tiempo que sea necesario". Aclaró, asimismo, que el Ejército no actuará en aquellas localidades que no lo soliciten y que el reparto atenderá a criterios de "necesidad" y de "urgencia".

El ofrecimiento de Pedro Sánchez llega en un momento en el que Aragón parece haber contenido la curva de contagios. Sorprende, no obstante, que el Ejecutivo autonómico rechace una ayuda gratuita. Sobre todo si se tiene en cuenta que hasta hace apenas una semana se hablaba de incorporar nuevos perfiles profesionales para "aliviar la carga de trabajo".

Los centros de atención primaria aseguran haber vivido semanas de "intensísimo trabajo" entre pruebas y llamadas. El esfuerzo del personal, aseguró ayer el presidente de los Sindicatos de Médicos de Atención Primaria de Aragón (CESM Aragón y Fasamet) ha permitido "cubrir" las necesidades de la Comunidad.

Aunque hay barrios y municipios que dan ya por controlada la situación, otras zonas básicas, como las de Delicias Norte y Sur, Univérsitas o La Bombarda, sí podrían necesitar apoyo. También vendría bien, apuntó Catalán, de cara al otoño, meses que se prevén especialmente complicados y en los que será necesario tener "personal preparado".