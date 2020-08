Los vecinos de Cadrete responden a la llamada del Ayuntamiento contra la okupación

Los vecinos de Cadrete han salido este miércoles por la tarde a la calle para protestar contra la okupación de casas y chalés, y exigir al Gobierno cambios legales que ayuden a frenar la usurpación de viviendas. La protesta, convocada por el Ayuntamiento, ha tenido lugar ante las puertas de un chalé de tres plantas, dos piscinas, pista de tenis, situado en una finca de 4.000 metros cuadrados a pie de la carretera N-330 que fue ocupado hace dos meses.

Su propietario, Alejandro Tabuenca, ha sido uno de los particpanes y ha explicado en la entrada de su casa que se enteró que estaba ocupada cuando le avisaron los vecinos de que estaban haciendo barbacoas. Ha contado que ete míercoles mismo, por la mañana, había hablado con las personas que están dentro y que le habían propuesto llegar a un acuerdo: "Quieren que yo les ponga otra casa o que les busque un trabajo", ha contado entre resignado e indignado. Cuando se enteró de la entrada de los okupas, denunció los hechos. "No habían pasado 48 horas y avisamos a la Guardia Civil, pero ellos dijeron que no salían de allí y que no llevan intención de irse de ninguna manera", ha añadido.

NOTICIAS RELACIONADAS Alertan de la ocupación ilegal de unas seis viviendas de Utebo

Tabuenca compró la casa hace un año y tiene un proyecto de reforma que no ha podido ni empezar a llevar a cabo. "A veces se juntan hasta 20 coches porque hacen fiestas en la zona de barbacoa y han llenado la piscina", ha ilustrado.

Cuando ha reladado la situación y los 200 vecinos que han apoyado la protesta lanzaban gritos de "!fuera, fuera!", una de las residentes ilegales ha salido de la casa con un bebé en brazos y ha llamado racistas a los concentrados, además de reprocharles que estuvieran asustando a los niños.