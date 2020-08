El Ayuntamiento de Tarazona agradece a las peñas su colaboración en las 'no fiestas' del Cipotegato

El alcalde de Tarazona, Luis José Arrechea, y la concejala de festejos, Eva Calvo, se han reunido con los representantes de las peñas de fiestas, en un acto de agradecimiento por la concienciación que están transmitiendo en las 'no fiestas', y su apoyo en transmitir que la localidad está en una situación de "no celebración" ante la pandemia de coronavirus.

Como único acto de estas 'no fiestas' del Cipotegato, el alcalde, la concejala de festejos y los presidentes de las peñas, han anudado un pañuelico de fiestas en cada una de las letras de 'Tarazona' de la plaza España.

Eva Calvo ha comentado que "ha tenido que ser una pandemia la que haya evitado la celebración de estas entrañables fiestas y que no salga el Cipotegato por la puerta del ayuntamiento el 27 de agosto, por lo que es nuestra obligación, el no ensombrecer lo que es una fiesta nacional y no ridiculizar la figura del Cipotegato, evitando que nadie haga de esta fiesta una chirigota".

Esta situación se refuerza con la campaña que ha lanzado el Ayuntamiento '#YoNoCelebro', en la que se van a repartir pegatinas con una fotografía con el Cipotegato con la mano en el corazón y mensajes de normas de seguridad sanitaria, para que en ningún momento se olviden los vecinos y turistas la situación de pandemia.

Los bares del centro de Tarazano apoyan la campañan #YoNoCelebro Ayto. Tarazona

Posteriormente, el alcalde y la concejala, acompañados por los representantes de las peñas, han pasado por alguno de los bares del centro para colocar la pegatina de '#YoNoCelebro' en las mesas de las terrazas, para que en todo momento se tengan presentes las normas sanitarias de seguridad. También se han repartido pegatinas para camisetas con el logo.

En los próximos días se va a incrementar esta campaña, poniendo especial atención el día del Cipotegato, en el que se va a establecer un fuerte dispositivo en las inmediaciones de la plaza España de la ciudad. Además, a la entrada de la ciudad se instalará un control de alcoholemia. También habrá un dispositivo especial de refuerzo de Guardia Civil y todas las medidas que proponga la Delegación de Gobierno.