La comarca de las Cinco Villas defiende la adjudicación de una plaza de técnico de community manager 

La Comarca de las Cinco Villas defiende la legalidad del proceso de selección de un community manager para la entidad tras las quejas del Colegio de Periodistas de Aragón, que advertía de las posibles irregularidades detectadas en las bases publicadas por la comarca en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza (BOPZ) el 8 de agosto para la creación de este puesto de trabajo.

Desde el Colegio veían exigible que dicha plaza tuviera la consideración o el nivel correspondiente a titulación superior (Nivel A1 y no C1 como aparecía en la convocatoria) y que, además, debería ser requisito de acceso estar en posesión del grado o la licenciatura en Periodismo y no tener tan solo el grado de bachiller o equivalente que exigen estas bases. Sin embargo, desde la comarca defienden que sea de nivel C1, ya que sus responsabilidades se basan en desempeñar "tareas administrativas de trámite y colaboración". Recuerdan que solo a los Técnicos Superiores del Grupo A1 necesitan estar en posesión del título de Grado Universitario. Y subrayan que en la Comarca de Cinco Villas, con más de 60 trabajadores, el único puesto de trabajo de Técnico Superior del Grupo A1 es el de arquitecto. Además, destacan que no existe una titulación precisa para las labores de community manager, que es para la que se saca la plaza.

Por otro lado, el Colegio de periodistas consideraba que las bases deberían designar los miembros del tribunal calificador de esta plaza, para asegurar así la capacidad e imparcialidad y creía también necesaria la presencia de un miembro del Colegio de Periosistas en este Tribunal para valorar los principios de mérito y capacidad de forma adecuada a los objetivos de la plaza.

A este respecto, la comarcas destaca que el tribunal calificador de las pruebas debe de ser personal funcionario de carrera con categoría igual o superior al de la plaza ofertada. "Únicamente, personal funcionario, tal y como queda establecido en el Estatuto Básico del Trabajador Público (artículo 60), ya que es la única manera por la que la ley entiende que se respeta la profesionalidad e independencia del Tribunal", señala, y destaca que la pertenencia a los órganos de selección "será siempre a título individual, no

pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie".

La comarca también quiere responder a una nota de prensa remitida por el Ayuntamiento de Tauste sobre este proceso selectivo, en la que se acusaba a la entidad comarcal de “graves irregularidades” e “injerencias políticas en plazas públicas que solo se entienden si los puestos están sacados ‘ad hoc’, bajo un fin específico, formalizando el intrusismo y el enchufismo”. La comarca asegura que son dos afirmaciones que "rotundamente atentan a la verdad" y explica que igual que en las otras dos plazas que se han convocado a la par que la de community manager, una de psicólogo y otra de informático, se han planteado con la transparencia y rigor que caracteriza la forma de trabajar la Comarca de las Cinco Villas.