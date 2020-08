"Se avanza contra el coronavirus y contra todas las patologías"

Ya va para seis meses que el coronavirus condiciona nuestras vidas. En tiempos de covid, la Medicina no abandona otros campos, como la Oncología. En este sentido, la médica interna residente zaragozana Isabel Marín acaba de recibir una de las becas más prestigiosas de la Sociedad Española de Medicina Nuclear e Imagen Molecular (Semnim).

Todo y casi todo lo mediatiza el coronavirus…

Desde marzo está muy presente en nuestras vidas. Pero es una obviedad que la gente se sigue poniendo enferma de otras patologías, y estas patologías tienen que ser tratadas. Existen patologías que pueden posponerse en su tratamiento un tiempo razonable, pero hay otras que no.

¿Cuáles no pueden posponerse?

Un paciente oncológico que necesite un tratamiento inmediato, por ejemplo. Yo me encuentro realizando la especialidad de Medicina Nuclear en el Hospital Virgen Macarena de Sevilla, en el servicio de diagnóstico por imagen. En este servicio, hemos priorizado a estos pacientes posponiendo otras patologías.

El criterio parece claro…

Concretamente, tratamos el cáncer de tiroides y tumores neuroendocrinos. Colaboramos en quirófano para tratamiento de tumores ginecológicos y melanoma. Nosotros fusionamos el TAC con nuestras imágenes moleculares y, según el radiotrazador empleado, podemos estudiar el metabolismo de un órgano en concreto. Para el estudio de metástasis en hueso, podemos visualizar la actividad osteoblástica, que aparece antes que los cambios radiológicos.

Vigilan todos los movimientos del maldito cáncer…

Así es. Afortunadamente, con un diagnóstico precoz, las esperanzas de vida son cada vez mayores.

Por cierto, ¿por qué se marchó a Sevilla?

Porque están especializados en cirugía radioguiada. En el Hospital Universitario Lozano Blesa hice el trabajo final de carrera.

¿De qué trataba?

De la biopsia selectiva del ganglio centinela en el cáncer de mama. Fue un trabajo junto al jefe de Servicio de Medicina Nuclear del Clínico, el doctor Prats, y con la jefa de Servicio del Miguel Servet, la doctora Abós.

Se junta con lo mejor…

Eso procuro (sonríe). Después elegí plaza para hacer la especialidad en Sevilla. Son cuatro años.

¿Cómo le concedieron la prestigiosa beca de la Semnim?

Solicité la beca. Sabía que era complicado, pues solo conceden una para una rotación externa en Europa, y otra fuera de Europa.

Y la de Europa fue para usted…

Sí.

¿En qué basaron su concesión?

Las conceden por currículo.

Matrícula de honor...

Sí, en el trabajo fin de carrera, en relación con la medicina nuclear, obtuve matrícula de honor. Además, tengo dos publicaciones en revistas. Así, si la pandemia no lo impide, en enero viajaré a Bruselas para formarme en el prestigioso hospital Saint-Luc. La Medicina se vuelca con la covid, pero no olvida otras patologías. Se avanza contra el coronavirus y contra todas las patologías.

¿Qué futuro inmediato adivina?

Hasta que no se encuentre la vacuna, la covid va a seguir con nosotros. Es una cuestión de tratamiento, pero también de prevención. Las personas tenemos que sensibilizarnos.

¿Le emocionaron las ovaciones desde los balcones?

Claro. Siempre hay buenas personas, personas sensibilizadas. Pero también hubo y hay comportamientos que deben erradicarse.

¿Por ejemplo?

Yo estuve trabajando en Urgencias. No me tiene que explicar nadie qué es eso, con comportamientos buenos de pacientes, pero menos buenos también. Igual pasa en la calle: hay personas que detienen la covid. Otras, lamentablemente, no. Y recuerdo que todos podemos luchar contra la covid desde la prevención.