Al menos 19 mujeres con coronavirus han dado a luz en Aragón desde el pasado abril

Aragón ha registrado desde abril al menos 19 partos de mujeres con coronavirus. Así se desprende del registro que está elaborando la Sociedad Española de Neonatología (Seneo) de niños nacidos de madres infectadas por el SARS-CoV-2, con datos proporcionados por profesionales, que evidencian que, a nivel nacional, la cifra asciende a 803.

El número corresponde a los dos principales hospitales aragoneses. El Miguel Servet ha atendido a 12 mujeres y el Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, a 7. La serie no incluye casos de Huesca y Teruel, según adelantó Belén Fernández Colomer, del Hospital Universitario Central de Asturias Oviedo y coordinadora de la Comisión de Infección de la Seneo: "No quiere decir que no se hayan producido más partos de madres con coronavirus, sino que no se han registrado". La cifra aumentaría con la actualización de esa base de datos con información aportada por otros centros. Desde Quirónsalud, de hecho, confirmaron que también han atendido partos de madres con covid. Es un registro "‘online’ y activo" que se quiere mantener hasta finales de año. "Curiosamente –añadió Fernández Colomer– en la primera ola, entre abril y mediados de julio, solo recogimos seis casos en Zaragoza. Y, sin embargo, en el último mes ya se han registrado 13".

Por el momento, según apuntó, en Aragón no se han notificado bebés que hayan nacido ya infectados. Es decir, que el contagio se haya producido de la madre al feto durante el embarazo. "No hay evidencias de una transmisión vertical", destacó la doctora. Segundo Rite, jefe de sección de Neonatología del Hospital Miguel Servet, reiteró que este centro "no ha tenido ningún caso positivo en un recién nacido". "Cuando puede haber contagios –dijo– ya es tras el nacimiento, y se puede infectar igual que cualquier otra persona". En todos los casos de hijos de madre positiva, a los bebés se les realiza una prueba PCR en el momento del nacimiento y entre 24 y 48 horas después:"Nosotros repetimos el test previo al alta".

En estas situaciones, los centros extreman las medidas de precaución, para evitar contagios. La mayoría de las madres son asintomáticas. Néstor Herráiz, ginecólogo en Quirónsalud Zaragoza, subrayó que se detecta el positivo en covid tras el cribado que se les hace a las pacientes cuando ingresan: "En ese momento activamos los circuitos y se le ofrece la prueba PCR al acompañante".

El protocolo ha cambiado desde los primeros días de la pandemia, cuando se separaba al bebé de la madre, si esta tenía coronavirus. Desde la Sociedad Española de Neonatología recuerdan que a mediados de marzo ya se recomendó que "si la madre tenía poca clínica o ninguna no se debían separar", porque se ha demostrado que es seguro que madres y recién nacidos estén juntos tras el parto y que se amamante a los pequeños tomando precauciones. Para el jefe de sección de Neonatología del Servet, "pueden estar juntos perfectamente y el bebé va a estar mejor, para buscar el beneficio de la lactancia materna y el contacto", siguiendo una higiene estricta y medidas de protección.