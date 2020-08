La DGA descarta cerrar los prostíbulos pero Fogaral lo ve necesario

El Gobierno de Aragón no tiene previsto regular "nada específicamente" para el sector de los prostíbulos después de que el jueves el Ministerio de Sanidad instara a las comunidades autónomas a extremar las medidas acordadas para frenar la transmisión de la covid-19 en estos centros, en los que deben de regir los mismos controles exigidos en otro tipo de establecimientos y ámbitos. Así lo han avanzado este viernes desde el Departamento de Sanidad del Ejecutivo autonómico, que han recordado que las medidas son las mismas que en el resto de establecimientos de hostelería.

Asimismo, las mismas fuentes han señalado que la DGA no contempla el cierre de ningún prostíbulo. Precisamente, la titular de Igualdad, Irene Montero, ha remitido este viernes una carta a las comunidades en la que solicita la clausura de los prostíbulos y lugares de alterne, en línea con las restricciones establecidas a bares, discotecas y locales de ocio. "Que no demos tregua a la explotación sexual, que no demos tregua a esa industria proxeneta que siempre permanece en la impunidad y en la absoluta opacidad. Se habla mucho de los derechos de las mujeres en contexto de prostitución pero no de las cifras de negocio", ha destacado la ministra.

Más información Sanidad insta a extremar las medidas de control también en los prostíbulos

Quien sí va a tomar esta medida es el Gobierno de Castilla-La Mancha. Su consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, ha dado cuenta este viernes de las novedades del nuevo decreto de medidas para frenar la expansión del virus, entre las que se encuentra el cierre de prostíbulos y clubs de alterne. Se aplicará durante las 24 horas del día y se hará efectiva desde este domingo.

Por su parte, el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, se ha referido a la petición de Irene Montero recordándole que los prostíbulos están prohibidos en la normativa. "Prostíbulos como tales no existen; existen licencias de bares, de hoteles", e incluso algún club de estas características que figuraba como "residencia de estudiantes", donde se ejerce esta actividad, ha dicho a Puig, para quien la prostitución es una cuestión que va "más allá de la pandemia" y que en su opinión se debe abordar.

"Los clubes y pisos son foco de contagio. Los primeros sujetos en cuanto a culpables de esta situación son, por un lado, los proxenetas y, por otro, los clientes, que siguen demandando estos servicios y son los primeros que contagian"

Clientes y proxenetas

Desde Fogaral, el centro de Cáritas para la acogida y el acompañamiento de mujeres que ejercen la prostitución y víctimas de la trata con fines de explotación sexual en Zaragoza, su directora Marta Jiménez también ha abogado por la clausura de estos establecimientos. "Los clubes y pisos son foco de contagio. Los primeros sujetos en cuanto a culpables de esta situación son, por un lado, los proxenetas y, por otro, los clientes, que siguen demandando estos servicios y son los primeros que contagian", ha afirmado en declaraciones a Heraldo.es.

Más información La vida en tiempos de pandemia: Calor de hogar para prostitutas

Asimismo, Jiménez ha recordado que desde el centro que dirige se le comunicó a Salud Pública que "mientras no se cierren clubes y pisos" los contagios "no se van a poder controlar". "Las mujeres siguen muy a su pesar ante la escasez de recursos económicos. En esta situación de cororavirus, desearían poderse mantener sin necesidad de ejercer la prostitución", ha añadido la directora de Fogaral, quien considera necesario que la clausura de prostíbulos debe ir acompañada de algún tipo de ayuda para que estas mujeres tengan cubierta sus necesidades básicas.

Jiménez también ha hecho hincapié en que la mayoría de los clubes están como "bares" u "hoteles" por lo que no les afecta las restricciones al ocio nocturno.

"Las mujeres siguen muy a su pesar ante la escasez de recursos económicos. En esta situación de cororavirus, desearían poderse mantener sin necesidad de ejercer la prostitución"

Segun fuentes del Ministerio de Sanidad, el ministro Salvador Illa solicitó el jueves a las autonomías "extremar las medidas acordadas para tratar de evitar la transmisión del virus en otros ámbitos como el del ocio nocturno" en el Consejo Interterritorial de Salud. Hace unos días, el Gobierno central y las autonomías consensuaron once acciones coordinadas para tratar de frenar la pandemia: como el cierre del ocio nocturno, prohibir fumar en la calle cuando no se pueda respetar la distancia y limitar la apertura de bares y restaurantes a la 1.00, entre otras.