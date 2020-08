Nueva sentencia contra CC. OO. por «vulnerar la libertad sindical»

Una sentencia del juzgado de lo Social número 4 de Zaragoza, del pasado 29 de julio, condena a las federaciones estatal y aragonesa de Sanidad y Servicios Sociosanitarios de Comisiones Obreras por «lesionar el derecho fundamental de libertad sindical de la demandante» y las obliga a pagarle 6.000 euros en concepto de daños y prejuicios. El fallo declara también «la nulidad radical de la conducta de dichas federaciones».

La resolución judicial responde a la demanda interpuesta hace año y medio por una sindicalista, entonces miembro de la Comisión ejecutiva de la FSS de CC. OO Aragón, así como del Consejo de esta central sindical, al considerar vulnerada su libertad tras retirarle el 27 de septiembre de 2018 CC. OO. los medios para realizar las funciones para las que había sido designada: miembro de la Ejecutiva desde el 17 de marzo de 2017 y responsable de los sectores de clínicas privadas de Sanidad en Aragón.

En la sentencia se explica que a la demandante se le comunicó mediante un escrito de la secretaría de esta federación de Sanidad y Servicios Sociosanitarios que dejaba de ser la responsable del sector privado de Sanidad y que su función sindical se limitaba al ámbito de la clínica en la que trabajaba sin tener en cuenta que seguía siendo miembro de pleno derecho de la Comisión Ejecutiva. Además, se le indicaba que al día siguiente forzosamente tenía que dejar libre su puesto en la federación y entregar las llaves. Al acudir a la sede de CC. OO., a la demandante –según su punto de vista, sin criterio alguno e injustamente– «se le negó el acceso al sindicato recabando entonces ella la intervención de la Policía local para levantamiento de atestado», según recoge la sentencia.

Un fallo, que le da la razón al entender que CC. OO. ha vulnerado su libertad sindical, pero que para la demandante –que desde mayo de 2019 es miembro de OSTA– no es suficiente al considerar que «por discrepancias» con la ejecutiva no se puede echar a nadie de un sindicato» y que deberían depurarse responsabilidades porque «estas prácticas no pueden consentirse en ninguna empresa pero menos en un sindicato como Comisiones Obreras». Y especialmente cuando ya en interno, la Comisión de Garantías confederal había invalidado las actuaciones de la federación que impidieron a la demandante durante siete meses acceder a cualquier sede de CC. OO. en España.

Fuentes de la dirección de CC. OO. Aragón aseguraron conocer la sentencia, respetarla, pero no compartirla y por eso han presentado recurso. Precisamente el plazo para hacerlo acabó ayer. Desde el sindicato no comparten que «haya habido vulneración de la libertad sindical» sino que entienden que esta y otras demandas obedecen a la «batalla encarnizada por el poder por parte de los antiguos dirigentes de la Federación de Sanidad, que perdieron el último congreso de Comisiones Obreras y no lo han asumido». En lugar, criticaron, de «dirimir los conflictos en interno los han llevado a lo externo, a la vía judicial, para desprestigiar la imagen de la organización».

Sin embargo, fuentes cercanas a la parte demandante desmintieron que se haya perdido ningún congreso señalando que «todas las demandas tanto en el interno como en el externo le han sido favorables y resulta inconcebible que unas direcciones que acumulan tres sentencias condenatorias de juzgados sigan en la dirección de un sindicato ni un minuto más». En este sentido, recordaron que ya hay dos sentencias ganadas, una de lo juzgado de lo Social número 2 de Zaragoza de diciembre de 2018 tras una demanda interpuesta por otro miembro de la Ejecutiva de CC. OO. Aragón y otra del TSJA, de marzo de 2019, pendiente de casación por parte del Tribunal Supremo.