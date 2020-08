Críticas en las residencias por los retrasos de "hasta diez días" en las PCR a los trabajadores

Sindicatos y asociaciones exigieron ayer agilizar las PCR a los trabajadores de las residencias para evitar los retrasos de "hasta diez días" que, según denuncian, se vienen produciendo en las últimas semanas en Zaragoza y Teruel. CC.OO. y UGT coinciden en que "no tiene ningún sentido" que Salud Pública haga pruebas a los internos en cuanto se produce un positivo y tarde "entre siete y doce días" en hacer los test y comunicar su resultado a los empleados. "Lo que está ocurriendo es una vergüenza", aseguró Delia Lizana, secretaria general la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CC. OO.

Como ejemplo puso el episodio vivido en la residencia de Burbáguena, en Teruel, contra la que se abrirá un expediente administrativo en el que ya trabaja la DGA. "Se hicieron test inmediatamente a los residentes, pero no a la totalidad de los trabajadores. Hablamos de personas que están trabajando con población vulnerable y que, aunque tomen todas las precauciones, pueden terminar convirtiéndose en un foco de contagio", manifestó.

Aunque desde la Consejería de Sanidad se asegura que las tomas de PCR, ya sean a trabajadores o a residentes, se realizan a través del 061 en cuanto se notifica la existencia de un brote y que el resultado se prioriza para que no haya retrasos, los sindicatos consultados insistieron en que se están produciendo situaciones "especialmente complicadas". "Es una cuestión que venimos reclamando desde el principio de la pandemia. Entonces solo se hacían a quienes presentaban síntomas. En este sentido, ha habido mejorías, pero seguir así cinco meses después de que se registraran los primeros casos me parece muy grave", apuntó Lizana.

Los trabajadores que son declarados contactos estrechos tienen que guardar cuarentena obligatoria en sus casas, una medida que ha puesto en jaque a los centros de titularidad privada. "Es un problema muy serio. Todo esto te obliga a conseguir gente o a trabajar con menos personal. En Huesca, los resultados tienden a estar a las 24 horas, pero en Zaragoza puede haber esperas de entre cinco y seis días", comentó Santiago Cosculluela, presidente de la Asociación Aragonesa para la Dependencia (Arade).

En estos momentos, agregó Angélica Mazo, secretaria del Sector Servicios a la Comunidad y Sector Servicios Sociales de la Federación de Servicios Públicos de UGT, hay muchas dificultades para encontrar personal. "Ante la precariedad del sector, la gente prefiere trabajar en otros. Está costando mucho encontrar gente para sustituir las plantillas", dijo.

A su juicio, las pruebas "tendrían que hacerse a todos a la vez". "Nos consta que no es así. Se lo hemos pedido en repetidas ocasiones al Gobierno de Aragón", señaló ayer. Los sindicatos temen que la falta de personal obligue a los centros de mayor tamaño a cerrar plantas. No entienden, asimismo, que el presidente de Aragón, Javier Lambán, asegurase que ahora eran los trabajadores quienes introducían el virus en las residencias –palabras de las que terminó retractándose a las pocas horas– y que el Gobierno de Aragón no agilice los plazos para evitar que el virus se propague a nuevas residencias.

Las consecuencias

CC. OO. y UGT urgen soluciones especialmente para Zaragoza y su entorno, donde se da el mayor número de contagios, y recuerdan que los retrasos actuales no afectan a los trabajadores únicamente en el ámbito laboral, sino que también les obligan a tomar medidas en el personal, perjudicando al resto de su familia.

El problema de los retrasos y las PCR se ha agravado con el verano, las vacaciones del personal y las nuevas restricciones. A esto hay que unir que, según los últimos datos del Gobierno de Aragón, hay 163 profesionales de baja por coronavirus y al menos 55 centros de mayores con casos, un número que crece semana tras semana y que hoy volverá a actualizar el Ejecutivo autonómico.