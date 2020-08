La venta de la planta de Caladero acaba en fiasco tras retirarse las firmas interesadas

La subasta de la parcela y la factoría de pescado que ocupa la empresa Caladero en Plaza, construida a su medida por el Gobierno de Aragón hace una década, ha acabado en un fiasco. La operación se lanzó a finales del año pasado por un precio de salida de 4,85 millones de euros, pero las dos compañías que solicitaron participar y tener acceso a la información, la propia Caladero y la firma riojana Negril Gestión, se echaron atrás tras realizar sus análisis de rentabilidad y riesgos (lo que se denomina como ‘due diligence’).

La clave de la subasta estaba en que el comprador debía adquirir no solo las instalaciones, sino la sociedad instrumental que constituyó la DGA para construir y arrendar las instalaciones, Plaza Desarrollos Logísticos (PDL). Y esta contrajo dos créditos por 57,6 millones con el fin de construir la factoría de pescado cuya amortización debía asumir el comprador. Según el presupuesto vigente, este ejercicio se cerrará con una deuda de 34,1 millones, de los cuales 33,6 corresponden a los préstamos financieros.

Caladero paga un arrendamiento por las instalaciones que permite cubrir los pagos a las entidades financieras y deja unos mínimos resultados positivos a PDL: este año está previsto que ronden los 98.000 euros. El contrato se firmó a largo plazo y expira en 2040.

Ni la compañía de producción y distribución de pescado fresco –que pasó a formar parte del grupo gallego Profand– ni Negril Gestión S. L. –perteneciente a la conocida familia Palacios– llegaron a formular su oferta a la conclusión de la primera fase de la subasta, el pasado 18 de junio. La situación obligó a declarar desierta la subasta un mes después y a devolver la fianza, 4.850 euros, a la única empresa de las dos que cumplía los requisitos, Caladero. El Ejecutivo autonómico se ha tomado el verano de plazo para tomar una decisión sobre el futuro inmediato de Plaza Desarrollos Logísticos.

La pretensión de la DGA es deshacerse de esta sociedad instrumental porque el objetivo que se perseguía, evitar que la factoría de Caladero que provee a la cadena Mercadona pudiera implantarse en otra autonomía, ya está conseguido. Ahora persigue que su deuda deje de computar en las cuentas de la Administración autonómica.

Fuentes oficiales de la DGA confirmaron que la intención sigue siendo vender, aunque aún se tiene que valorar si se opta por convocar una nueva subasta o negociar una venta directa con alguna compañía que pudiera estar interesada, que por el momento no ha trascendido. "No se ha tomado una decisión al respecto, pero lo que sí se tiene claro es que no se van a rebajar las condiciones", añadieron.

La parcela roza las diez hectáreas en el extremo noreste de Plaza, frente a los límites del aeropuerto, y da cabida a una factoría de 45.000 metros cuadrados de superficie, diseñada para tratar una media diaria de 369 toneladas de pescado fresco.

