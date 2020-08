El centro para asintomáticos de Valdespartera acoge a 32 pacientes

La residencia Albertia de Valdespartera, el único de los tres alojamientos para pacientes asintomáticos o con sintomatología leve de coronavirus en activo en Zaragoza capital, acoge ya a 32 personas. Este dispositivo, de 70 plazas, abrió hace ya más de dos semanas.

La ocupación de estos recursos, sin embargo, varía cada día. Este martes, por ejemplo, no había pacientes ni en la residencia juvenil Baltasar Gracián ni en la sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza. Esta instalación, operativa desde el pasado día 12, es fruto de un acuerdo del Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón para garantizar el aislamiento de los positivos que no puedan realizarlo en sus domicilios. La gestión es de la Cruz Roja y el Salud se ocupará de la atención sanitaria. Por otra parte, la residencia Baltasar Gracián, que se habilitó para confinar a viajeros en tránsito que recalaran en la Comunidad y estuvieran contagiados de coronavirus, no ha llegado a acoger personas con ese perfil. Tal y como trasladaron desde el Departamento de Ciudadanía, el dispositivo ahora no tiene asintomáticos, pero por ese centro han pasado ocho personas de Zaragoza que no podían realizar correctamente el aislamiento.

24 nuevos ingresos

La Comunidad, por su parte, registró este martes otros 396 contagios por coronavirus, un dato que empeora, aunque ligerísimamente, los 390 notificados el pasado lunes. Entre los nuevos confirmados hay 307 casos en la provincia de Zaragoza, 43 en la de Huesca, otros tantos en la de Teruel y tres en los que no consta la provincia de origen. Hasta 232, según la Consejería de Sanidad, eran asintomáticos.

El número de ingresos también sigue en ascenso. Solo en las últimas 24 horas se han confirmado 24 más, haciendo ya un total de 551. Esto ha hecho que el porcentaje de ucis se sitúe en el 30% y que el de camas de hospitalización convencional se quede en el 37%.

Por zonas de salud, encabezaron el ranquin las de Hernán Cortés y Sariñena, con 17 y 16, respectivamente. Estos últimos están relacionados con el foco de Villanueva de Sijena. Las pruebas realizadas han permitido detectar otros 13 casos, lo que hace que el total supere ya la veintena.

En cuanto a las PCR, los datos de la DGA apuntan a que en las últimas horas se han realizado 2.558. También se han comunicado 452 altas epidemiológicas.