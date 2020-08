Aragón pide "fórmulas" para favorecer la conciliación familiar cuando se cierren aulas o colegios

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha reconocido, durante la visita que ha realizado este miércoles al Monasterio de Piedra, que uno de los "problemas serios" a los que se enfrenta la vuelta al colegio es la conciliación laboral de las familias cuando se decrete el cierre de un aula o incluso un colegio. En este sentido, ha planteado la necesidad de encontrar "fórmulas" para hacer frente a esas situaciones y que "los padres y madres de niños afectados que se queden en casa como consecuencia de un cierre lo puedan hacer sin sufrir menoscabo en su trabajo o situación laboral".

A este respecto, Lambán ha matizado que es algo sobre lo que "toda la sociedad tiene que sentirse concernida y los agentes sociales en particular", y ha puntualizado que dichas fórmulas "competen al Gobierno de España". Así, ha adelantado que este jueves, 20 de agosto, se producirá una reunión de la mesa del diálogo social con CEOE, Cepyme, CC. OO. y UGT para hacerles participes del inicio del curso y abordar estas cuestiones.

De igual forma, el presidente de la DGA ha asumido que abogar por la presencialidad en los cursos educativos más bajos es una vía para favorecer esa conciliación, y también ha explicado que es una "cuestión muy difícil de resolver sin perjudicar al padre o a la madre".

Javier Lambán ha paseado por el Monasterio de Piedra con representantes institucionales MACIPE

Por lo que respecta al propio plan de vuelta a las aulas, el responsable autonómico ha apuntado que el consejero de Educación, Felipe Faci, lo detallará "no más allá de mitad de la semana que viene". Sobre su confección, ha defendido que estaba "cerrado en junio", pero que los cambios de escenario por la evolución de la pandemia han hecho que se haya "modificado y rectificado a lo largo del verano para adecuarlo a la situación epidemiológica". Así, se ha mostrado cauto y ha indicado que "se parte de la base de que los contagios serán menores, ojalá no me equivoque". Así, ha recalcado que durante estos días se están preparando "los protocolos y respuestas a las situaciones para que ante las eventualidades se responda de manera automática y mecánica".

Turismo y vuelta a la nueva normalidad de las tres comarcas restantes

Sobre el paso a la nueva normalidad de las tres comarcas aragonesas que todavía no lo están, Lambán ha pedido prudencia y, aunque ha hablado de que el cambio puede ser "inminente", no ha querido concretar cuáles serían las primeras en cambiar ni cuando pueden hacerlo.

El presidente del Gobierno, Javier Lambán, ha visitado este miércoles el Monasterio de Piedra DGA

Todo ello lo ha expredo el presidente del Ejecutivo aragonés durante una visita al Monasterio de Piedra que ha realizado este miércoles junto a otros representantes institucionales. Y antes de que se haya reunido en Paracuellos de Jiloca con representantes de la Asociación de Balnearios de Aragón. "Queremos transmitir el respaldo al sector y visibilizar que en las 30 comarcas que están en una normalidad comparable a las de las zonas más libres de pandemia del resto de España están los enclaves más interesantes", apuntaba Lambán.

Una valoración que también ha hecho suya el presidente de la Diputación de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero, quien ha reconocido que se están explorando vías para ayudar al sector de los balnearios: "No vamos escatimar esfuerzos para potenciar el turismo, como pieza fundamental para la economía y para luchar contra la despoblación", insistía el representante provincial, al mismo tiempo que ha hablado de conversaciones con la DGA para materializar ese respaldo.