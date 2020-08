Lambán: "Quien piense que el curso va a ser normal, sin complicaciones, se equivoca"

El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha manifestado que la Comunidad autónoma ya había implantado "la mayoría" de las medidas que este viernes ha acordado el Ministerio de Sanidad con las Comunidades autónomas. Una de las que no tenía establecidas es la prohibición de fumar en la vía pública o al aire libre, si no se pueden garantizar dos metros de distancia de seguridad y el cierre de todas las discotecas, salas de baile y bares de copas con y sin actuaciones en directo.

Lambán ha manifestado al respecto, en una entrevista en Aragón TV recogida por Europa Press, que entre este viernes y el lunes el Gobierno de Aragón va a tratar de tener resuelta "la cuestión jurídica para aplicarlas con absoluta seguridad". En este punto, ha recordado que alguna de las que ya estaba implanta en Aragón, como el cierre de los bares, restaurantes y terrazas a la una de la madrugada, ha sido suspendida cautelarmente por la justicia.

Por otra parte, el presidente de Aragón ha estimado que puesto que en la Comunidad autónoma hace muchas pruebas PCR y seguimiento de los contactos de los casos positivos, "eso hace que las cifras sean muy elevadas, si bien la gran mayoría de casos son personas asintomáticas que, de no haberles hecho la prueba, no lo sabrían". También ha comentado que de haberse realizado tantas pruebas en marzo, "las cifras hubieran sido abrumadoras, pero entonces no teníamos la capacidad".

Destino seguro

Lambán ha incidido en que Aragón es un "destino turístico seguro", con 30 de las 33 comarcas en la situación de nueva normalidad y ha considerado que el hecho de que dos ministros haya elegido esta Comunidad autónoma como lugar de vacaciones así lo demuestra. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha estado en la Comarca del Matarraña, en la provincia de Teruel, y la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, en el Sobrarbe.

El presidente aragonés ha enfatizado en que "la curva de los contagios empieza a apuntar en sentido de descenso" y las cifras de hospitalización de los últimos días "han descendido levemente", y "estamos muy lejos de colapsar los hospitales" con 550 personas ingresadas por la covid-19, cuando en los peores momentos de la pandemia llegó a haber 1.200. También se ha referido a la singularidad del problema de Aragón, con una gran ciudad como Zaragoza, donde los brotes son más difíciles de controlar, que posee ocio nocturno y juvenil -"una de las causas de los rebrotes"- y, además, en ella viven muchos de los trabajadores de la recogida de la fruta.

De esta última actividad, ha dicho que "se ha demostrado de manera evidente que buena parte, no toda, se realiza en unas condiciones francamente mejorables", como lo refleja, asimismo, que más de la mitad de los 3.000 empleadores no haya hecho la declaración responsable para comprometerse a cumplir las condiciones y requisitos laborales y sanitarios y unas adecuadas condiciones de alojamientos y de transporte de sus trabajadores. "Ahí tenemos un problema serio", que "hemos de prevenir en la futura campaña de recogida de la fruta para que no se vuelva a repetir", ha manifestado Lambán.

Regreso a la nueva normalidad

El jefe del Ejecutivo autonómico ha comentado, sobre la posibilidad de que las tres comarcas en fase 2 y el municipio de Huesca vuelvan a la nueva normalidad, que si bien en algunos casos la evolución de la pandemia "es francamente positiva", "no queremos ir más rápido de lo recomendable", además de que "los alcaldes y gentes de esas zonas se sienten más seguros con su estancia en fase 2", si bien la vuelta a la nueva normalidad "ocurrirá, pero lo haremos con mucha prudencia y total seguridad".

En relación con estos últimos establecimientos, ha afirmado que tanto el Gobierno de Aragón, como los responsables de los mismos han hecho "todo lo que tenían que hacer", con un "trabajo espléndido" por parte las residencias, así como con medidas "pioneras" como los centro covid y extremando "las medidas para que los trabajadores con síntomas no vayan a trabajar o los directores no les permita el acceso".

Inicio del curso escolar

Por otra parte, ha dicho que, "adelantándonos a lo que se nos va a venir encima con el inicio del curso", se está incrementado la capacidad diagnóstica y el número de rastreadores, con una ratio por habitante "de los más altos de España" y con un call center atendido por enfermeras y médicos jubilados.

Lambán ha explicado que si bien en mayo el Gobierno de Aragón abogaba por una enseñanza cien por cien presencial en el curso 2020-2021, tras constatar que los brotes "no cesan", va a ser así en Infantil, Primaria y primero de Educación Secundaria Obligatoria, pero no en el resto de cursos de la ESO, ni en Bachillerato, donde se va a combinar la modalidad presencial con la telemática.

Los que piensen que el curso educativo va a ser normal se equivocan, en bachillerato y los cursos universitarios habrá que alternar la educación presencial y la telemática, para todo será fundamental la colaboración de padres y profesores @JLambanM en @aragontv — Gobierno de Aragón (@GobAragon) August 14, 2020

"Nos preocupa mucho resolver la conciliación de la vida familiar y laboral" y para eso se va a disponer de "protocolos estrictos" de forma que familias, docentes y sociedad en su conjunto "sepan qué reacción va a ver ante los casos de brotes que haya". Porque "quien piense que el curso va a ser normal, sin complicaciones, se equivoca", ha esgrimido.

Ante estas circunstancias, hay que "prever toda las eventualidades posibles" y reaccionar ante cada una de ellas para lo que será necesaria la "complicidad de padres y profesores", ha sostenido el presidente aragonés.

Ha añadido que el problema que se va suscitar "no se resuelve ni de lejos con la contratación de profesores", si bien el Gobierno de Aragón "no va a escatimar en medios ni materiales, ni humanos" y contratará "a los que se necesiten para garantizar una enseñanza con salud, eficiencia" y que permita la conciliación.

Lambán ha agradecido la "actitud responsable" de la oposición, a la que ha pedido que "además de señalar errores, señale soluciones" y en este punto ha subrayado la actitud institucional "ejemplar y elogiable" del partido de Ciudadanos, que "más que señalar errores, apunta soluciones".

En otro orden de cosas, Lambán se ha referido al acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Hacienda y la Federación Española de Municipios y Provincias para que los ayuntamientos que tengan remanentes puedan utilizar parte de ellos para hacer frente a los gastos ocasionados por la covid-19. "Ahora al menos ha habido un acuerdo", ha apuntado.

Lambán ha reconocido que a pesar de que hay un acuerdo "no debe ser demasiado satisfactorio porque lo rechazan muchas fuerzas políticas y muchos alcaldes socialistas no lo acaban de ver claro" de forma que es "mejor" que "lo heredado, pero es mejorable". A su entender, deberían liberarse todos los remanentes y ha apuntado que el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, se ha mostrado dispuesto "a volver a negociar para alcanzar un acuerdo".