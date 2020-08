Los técnicos de enfermería exigen que se respete el descanso de los sanitarios

El Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) ha exigido que se respete el descanso de los profesionales sanitarios, después de que el Servicio Aragonés de Salud haya elaborado una instrucción para modificar el calendario vacacional a todo el personal, cuando las necesidades del servicio lo justifiquen.

SAE ha comentado en una nota de prensa que también en otras Comunidades autónomas hay propuestas para que los profesionales sanitarios, voluntariamente, renuncien a sus vacaciones en septiembre.

El sindicato ha expresado su "inquietud y malestar" por estos hechos pues ha considerado que tras todo lo vivido durante los meses más duros de pandemia y el continuo aumento de rebrotes en España, los profesionales sanitarios "están agotados física y psicológicamente por lo que es incuestionable la necesidad que tienen de disfrutar de unos días de descanso para mejorar su salud y bienestar".

Según esta organización sindical, durante estos meses, las Administraciones públicas "han antepuesto el ahorro económico a la seguridad de los profesionales y, por lo tanto, a la de los usuarios, y parece que así va a continuar siendo, pues prefieren agotar a los profesionales de plantilla en lugar de realizar nuevas contrataciones".

Desde SAE han anunciado que emprenderán todas las medidas legales que consideren oportunas, si las diferentes Administraciones sanitarias "no dan marcha atrás, pues el agotamiento físico y mental que tienen los profesionales puede llevarles a cometer involuntariamente errores de los que, por supuesto, no serán responsables ellos, si no la Administración, ha precisado la secretaria general de SAE, María Dolores Martínez.