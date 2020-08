Casi 350 trabajadores del sector sanitario y más de 150 de residencias, de baja por covid

Unos 500 trabajadores del sector sanitario y sociosanitario están de baja por coronavirus, una cifra que ha aumentado en las últimas semanas. Los sindicatos muestran su preocupación por el incremento de casos y piden mejores condiciones en los espacios compartidos para que se respeten las distancias de seguridad, zonas habilitadas para la retirada de los equipos de protección y más formación en prevención.

Desde la Consejería de Sanidad del Gobierno de Aragón explicaron que desde el inicio de la pandemia, y hasta el pasado lunes, los casos confirmados entre el personal sanitario ascienden a 1.115 y entre no sanitarios, a 163. Las categorías más afectadas son enfermería, con 458 contagios (144 están de baja), y medicina, con 308 positivos, de los que 82 están de baja. Entre los técnicos en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE) se han notificado 300 contagios, de los que 194 han sido dados de alta.

Por otra parte, fuentes de Ciudadanía indicaron que desde que comenzó la crisis se han registrado 833 positivos entre el personal sociosanitario de las residencias –643 hasta el 30 de junio–. El pasado jueves se informó de que había 154 bajas; una cifra que se actualizará hoy.

Las bajas laborales no corresponde solo a personal infectado por coronavirus, sino que pueden ser también trabajadores que deben permanecer aislados en sus domicilios por haber sido contacto estrecho de un positivo.

Desde UGT, la secretaria del sector de Sanidad, Elena Lahoz, alertó del elevado número de contagios entre sanitarios: Este sindicato pidió mejores condiciones de trabajo en espacios compartidos por los trabajadores, para que se pueda mantener las distancias, espacio habilitados para la retirada de los EPI y más formación. Por su parte, Delia Lizana, secretaria general de la Federación de Sanidad de CC. OO., destacó que en estos momentos nos existe carencia de material de protección y destacó que a pesar de que los EPI se usan habitualmente "no protegen del todo de aquellos pacientes que no se prevé que sean positivos en covid". Se da la circunstancia, dijo, de enfermos que acuden por otras patologías y no tienen síntomas de insuficiencia respiratoria o son asintomáticos, y no se detecta que están infectados hasta que no les hacen la prueba. Y, mientras tanto, señaló, varios profesionales han atendido a esa persona en el centro.

Además, Evangelino Navarro, presidente autonómico de Sanidad de CSIF Aragón, apuntó: "Los profesionales del sector sanitario no vivimos en una burbuja ni somos más resistentes a la situación social o epidemiológica que se está viviendo". Y añadió:"Estamos mucho más expuestos al contagio que el resto, por las relaciones personales y por el ámbito laboral". Los sindicatos pusieron de manifiesto que el elevado número de profesionales de baja agrava la carencia de personal que sufre el sistema sanitario durante la época estival.