Acaba sin acuerdo el ERE de 110 despidos en Imaginarium al no asumir ni el coste del finiquito

Dirección y comité de empresa de Imaginarium cerraron ayer la negociación del despido colectivo de 110 personas -118 en un principio- sin acuerdo. «No han rebajado la cifra de despidos -solo en ocho y porque les conviene por necesidades de personal en las tiendas- no han ofrecido prima de voluntariedad y ni siquiera están dispuestos a pagar el finiquito ni ninguna indemnización. Por tanto, no podíamos firmar eso», reconoció ayer Marta Laiglesia, secretaria general de la Federación de Servicios de CC. OO. Aragón, que criticó también que Imaginarium no piense pagar la nómina de agosto a los trabajadores que sacó del ERTE para cubrir las vacaciones de parte del personal en tiendas.

«No han hecho ni una concesión y por primera vez han admitido que podrían solicitar preconcurso de acreedores si las ventas les bajan hasta el 40% con respecto al año anterior y ya están en el 35%», precisó Laiglesia. «Ha sido por unanimidad de todo el comité, la mayoría de CC. OO., no firmar este ERE y menos cuando la empresa no presenta un plan de viabilidad ni explica qué piensa hacer con el personal que sigue cuando algunas tiendas, por procedimientos ya iniciados, tengan que cerrar porque Imaginarium no paga el alquiler, a menos que puedan reconvertirlo en deuda financiera con los bancos».

Laiglesia confirmó que impugnarán judicialmente este ERE -que Imaginarium no complementa de ninguna forma y que va a tener que pagar el Fogasa- ya que hay que darles a los trabajadores la oportundidad de reclamar lo que les corresponde.