Los sanitarios alertan del aumento de casos entre el personal y critican la falta de relevo

El creciente número de contagios entre el personal sanitario, con 123 casos en la última semana y un total de 1.116 desde el estallido de la pandemia, ha disparado la preocupación entre médicos, enfermeros y auxiliares por la falta de relevo. Colegios profesionales, sindicatos y asociaciones del sector coinciden en que si siguen aumentado los ingresos y las bajas por aislamiento se va a crear un conflicto "importante".

El incremento de las últimas semanas ha sido especialmente significativo. Hace un mes, el total de sanitarios contagiados desde marzo ascendía a 870, un dato que ha aumentado un 28% en cuestión de cuatro semanas y que ha ido in crescendo. Los mayores picos se producen en la provincia de Zaragoza, y en especial, en la capital.

Si se compara con el resto de comunidades, Aragón sale especialmente mal parada. Según el Ministerio de Sanidad, es la única región que ha superado los cien diagnosticados en los últimos siete días, muy alejada de la Comunidad Valenciana y Navarra, que con 39 y 37, respectivamente, se sitúan en segundo y tercer lugar.

Estas mismas estadísticas revelan que más de la mitad de los contagios entre médicos, enfermeros y auxiliares se habrían producido entre el 11 de mayo, día que el Gobierno central toma como referencia en su análisis, y la actualidad.

Los consultados aseguran que, esta vez, detrás de las cifras no está la falta de equipos de protección. Si acaso, se ha detectado "escasez" puntual de guantes y batas quirúrgicas en los centros de salud con más trabajo, pero, por lo general, no hay quejas ni restricciones de material. Esto, sin embargo, no quiere decir que se deba bajar la guardia. "En la última Mesa Sectorial se dijo que había material suficiente para tres meses, pero quizá no se pensaba en una utilización tan voluminosa como la actual", razonó Leandro Catalán, presidente de la Federación Aragonesa de Médicos de Atención Primaria (Fasamet).

A su juicio, el Gobierno de Aragón "debe tomar más medidas" para frenar la expansión del virus. "Hay que hacer algo. Si no, en vez de por covid caeremos por agotamiento y estrés", aseveró. Los médicos de atención primaria enviarán un nuevo escrito esta semana a la consejera de Sanidad, Sira Repollés, para insistir en la difícil situación que se vive en los ambulatorios.

Para Concha Ferrer, presidenta del Colegio de Médicos de Zaragoza, el alto número de positivos en puntos como Zaragoza capital "favorece el contagio entre quienes están más en contacto" con los pacientes. Las plantillas, confirmó, están "justas", y no descartó que, en el peor de los escenarios, haya que apelar a la solidaridad de otras comunidades, posibilidad a la que ya apuntó el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, en una de sus últimas comparecencias.

En su opinión, los protocolos sí están funcionando, si bien cree que "no ayudó" que al principio de esta nueva oleada se dijera que el virus estaba afectando principalmente a gente joven y provocando síntomas "muy banales". "Dio la sensación de que no pasaba nada, pero en realidad había una capacidad de propagación muy alta", agregó. Tampoco ve normal que los rastreadores estén llamando a las casas y no les cojan el teléfono por encontrarse fuera de su domicilio. "Hay que empezar a decir las cosas claras a la población", manifestó.

Un escenario "difícil"

Para Evangelino Navarro, representante de Sanidad de CSIF Aragón, por muchas medidas que se pongan dentro del hospital, es inevitable que, en un escenario de transmisión comunitaria, haya contagios entre el personal. "Me consta que mis compañeros cumplen el protocolo a rajatabla, pero fuera todo es más difícil. En plena pandemia, el 14% de los contagiados eran profesionales de la sanidad, y eso sigue pasando", dijo.

Los consultados creen que, si esta situación persiste, tendrán que aplazarse más vacaciones en el personal e insisten en la importancia de llevar mascarilla y cumplir las medidas preventivas.