Más de 3.100 aragoneses han sido denunciados en el último mes por no llevar mascarilla

Más de 3.100 aragoneses han sido multados en el último mes por no llevar mascarilla. La capital, según los datos proporcionados por la Delegación del Gobierno y las policías locales de Zaragoza, Huesca y Teruel, concentra hasta un 80% de las sanciones. La medida, aprobada hace ya más de cuatro semanas por el Gobierno de Aragón y obligatoria en comunidades autónomas como Cataluña, País Vasco, Cantabria, Castilla y León o Castilla-La Mancha, entre otras, ha tenido una acogida progresiva. Y aunque ya pocos salen a la calle sin una, las fuerzas del orden sorprenden cada semana a decenas de personas en actitudes poco responsables.

Solo en los últimos cinco días, la Policía Local de Zaragoza ha puesto 485 denuncias y desde el 15 de julio, fecha en que se inició una campaña especial en las terrazas y veladores, el total asciende a 2.125, según el Consistorio.Cada una, tal y como viene recogido en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) acarrea una sanción económica de cien euros.

En Huesca se tiene constancia de 105 multas por no llevar mascarilla y una por incumplir los aforos en veladores. Todavía no ha habido incumplimientos, no obstante, en materia de horarios, ya que todos los locales han cerrado antes de la una de la madrugada como ordenó el Gobierno aragonés a principios de semana.

La Policía Local de Teruel, por su parte, ha formulado 70 denuncias. La concejala delegada de Seguridad Ciudadana, Ana Oliván, señaló que "afortunadamente, la población se ha concienciado cada vez más” sobre la necesidad de utilizar mascarilla. Desde que se prohibieron los botellones y las peñas no se ha registrado ninguna multa por estas causas. En este sentido, Oliván recordó que el Ayuntamiento ha puesto en marcha una campaña de concienciación en la que, además de informar a los jóvenes, se les entregan portamascarillas. En Zaragoza, en cambio, sí ha habido multas por beber en la calle. Según datos del Ayuntamiento, en la última semana se han puesto 75 denuncias, con un total de 217 desde mediados de julio. Aestas habría que añadir otras 58 a establecimientos públicos por carecer de licencia o exceso de aforo y 68 más a terrazas.

Los datos de la Delegación del Gobierno, que recogen las incidencias detectadas por Policía Nacional y Guardia Civil, también apuntan a la provincia de Zaragoza como la más incumplidora. En ella se han registrado 430 denuncias, mientras que en la de Huesca han sido 230 y en la de Teruel, 200. Las autoridades insisten en que hay que utilizarla aunque moleste y recuerdan que esta será la nueva normalidad hasta que haya una vacuna o un tratamiento efectivo contra el coronavirus.