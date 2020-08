Zaragoza activa el Plan de Emergencia por calor hasta el próximo lunes

El Ayuntamiento de Zaragoza, a través del Área de Servicios Públicos y Movilidad, activa a partir de este viernes y hasta el lunes, el Plan de Emergencia Municipal de Protección Civil por olas de calor en nivel naranja.

En concreto, y salvo que se modifique o amplíe la previsión meteorológica, estará activado desde este viernes y hasta las 20.00 del lunes, 10 de agosto, informa el Consistorio en una nota de prensa.

Para estas jornadas, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia temperaturas máximas que podrían llegar a 41 grados, mientras que las mínimas podrían no bajar de 25 de madrugada.

Decálogo de consejos útiles

El Servicio Municipal Contra Incendios, de Salvamento y Protección Civil ha elaborado un decálogo con consejos útiles para la ciudadanía que son:

Evitar salir de casa durante las horas de temperaturas más elevadas.

Se debe tener en cuenta, además, la obligación de portar mascarilla de manera continua.

Durante el día, en casa, baje las persianas y cierre las ventanas, evitando así la entrada de calor.

Ábralas durante la noche para refrescar; Si debe salir, protéjase de los efectos de la radiación solar cubriéndose la cabeza, portando ropas adecuadas y utilizando protección solar.

También recomienda: Evite comidas copiosas, eligiendo preferentemente frutas y verduras; No esperar a tener sed para beber. Manténgase bien hidratado en todo momento; En las salidas del domicilio, provéase de líquidos para mantenerse correctamente hidratado y poder refrescarse en todo momento. Elija preferentemente recorridos no soleados para sus trayectos. Descanse de manera frecuente en las sombras; No practique deportes ni esfuerzos intensos al aire libre en los momentos de temperaturas más elevadas; No deje solos ni a niños ni a personas con dificultades motrices o especialmente vulnerables en vehículos a motor estacionados.

Y mantenga en todo momento la vigilancia sobre la seguridad de las mascotas en sus salidas. No deje nunca a las mismas desatendidas dentro de un vehículo; Ayude a las personas que puedan estar en situación de mayor riesgo de sufrir los efectos de las altas temperaturas. Ante la sospecha de un golpe de calor, solicite ayuda (112 ó 080), coloque al afectado a la sombra e intente refrescarlo con agua fresca en cara, nuca y axilas.

Durante estos días, Voluntarios de Protección Civil, y especialmente su Unidad Ciclista, harán recorridos por la ciudad para informar a los ciudadanos y colaborar en la detección de posibles situaciones de riesgo.