La DGA rechaza el "trato discriminatorio e injustificado" por parte de Francia

El Gobierno de Aragón expresó ayer su "disconformidad" con el "trato discriminatorio" de Francia con Aragón, que en absoluto consideraron justificado dada la situación sanitaria en la que se encuentra la Comunidad. La consejera de Presidencia, Mayte Pérez, volverá a dirigirse al Ministerio de Asuntos Exteriores para denunciar la medida y para reclamar una rectificación al país galo.

La DGA dio este jueves la misma respuesta que la semana pasada, cuando los gobiernos de Bélgica y Alemania prohibieron viajar a Aragón para evitar contagios por coronavirus.

En ese momento, la responsable del Ejecutivo autonómico envió una carta a la ministra de Exteriores, Arantxa González Laya, en la que transmitió su solicitud de una "inmediata rectificación" de los dos países, dado que la práctica totalidad de las comarcas aragonesas se encuentra en una situación de nueva normalidad «después de un gran esfuerzo». En la citada carta, se citó el trabajo en materia de prevención que está haciendo Aragón con las medidas de rastreo y se advirtió de la falta de homologación de datos entre comunidades autónomas y países, que según la DGA perjudica a la Comunidad.

La consejera Mayte Pérez insistió en estos argumentos y recordó que el Pirineo, la zona más afectada por la decisión del Gobierno francés, Teruel y gran parte de la provincia de Zaragoza no tienen restricciones por estar en una situación de normalidad. Es más, Pérez recordó el "enorme esfuerzo" que están haciendo los empresarios turísticos para garantizar la seguridad sanitaria en sus establecimientos.

No en vano, fuentes del Gobierno de Aragón recordaron que La Litera, Cinca Medio, Monegros y Barbastro retornaron a la situación de nueva normalidad esta misma semana. En la actualidad, la Comarca Central de Zaragoza y la capital aragonesa, Bajo Cinca y Caspe, así como la zona sanitaria de Albalate de Cinca están en fase 2. En Huesca, solo la capital está en fase 2 flexibilizada. No obstante, los datos del sector turístico no invitan al optimismo y la pandemia se ha traducido en un desplome en la ocupación hotelera, que se ha quedado en un 30%.

