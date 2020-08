Beamonte pide a Lambán otras medidas contra la covid-19, pero no especifica cuáles

El líder del PP en Aragón, Luis María Beamonte, ha pedido al presidente de la Comunidad, Javier Lambán, que si las medidas adoptadas para frenar la expansión de la covid-19 en la región no funcionan "tendría que adoptar otras", aunque ha rehusado decir cuáles serían a su juicio las que se deberían poner en marcha.

"Somos la región europea con más contagios. Algo no se está haciendo bien, algo falla", ha advertido Beamonte en una comparecencia de prensa tras reunirse con los miembros del grupo del PP en el Ayuntamiento de Zaragoza en la que ha acusado al Gobierno de Aragón de tener "la piel muy fina".

Según Beamonte, Lambán "debería mostrar más agradecimiento" y le ha recordado que "lealtad no significa no decir lo que no está bien para mejorarlo". En este sentido, considera que el presidente de Aragón "no ha adoptado ninguna medida seria" cuando debería "actuar con prudencia y determinación y dejar de echar la culpa de todo a todos".

El líder popular cree que en Aragón "el virus está descontrolado" y "habrá que adoptar determinadas medidas". "Las terrazas no pueden ser un foco de desinhibición, habrá que vigilar la cuarentena, poner más rastreadores y hacer test y más rápidamente", ha incidido Beamonte, para quien ""no se puede dejar todo a la buena voluntad de la ciudadanía".

Por eso ha destacado y agradecido el "buen trabajo" de los concejales del PP y de Cs en el Ayuntamiento por "dar la cara" y haber puesto en marcha iniciativas "mucho antes que cualquier otra institución".

Preguntado por este asunto, Beamonte se ha vuelto a pronunciar por la ausencia del grupo parlamentario en la visita que esta semana convocó la consejera de Sanidad, Sira Repollés, para conocer el sistema de volcado de datos desde el departamento y ha recordado que lo que estaba fijada era una reunión en la sede de las Cortes, que es "donde corresponde dar cuenta", pero el Gobierno "prefirió la visita y comprar el silencio", ha sentenciado.