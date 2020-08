Los ingresos por covid se disparan a 474 con 103 en 48 horas y 39 ucis ocupadas

Los ingresos por coronavirus se han disparado hasta los 474 en Aragón, con 103 en las últimas 48 horas y un total de 39 ucis ocupadas. El Ejecutivo autonómico recalcó que "hoy por hoy no existe el nivel de saturación de abril ni se espera para las próximas semanas". No obstante, los datos no han parado de crecer en los hospitales y las clínicas de las tres provincias.

El viernes, según datos de la consejería de Sanidad, había 338 pacientes en planta y 33 en intensivos, unas cifras que este domingo alcanzaban los 435 y los 39, respectivamente. Esto se traduce en que el porcentaje de camas de intensivos sigue por debajo del 50%, mientras que el de hospitalización convencional no pasa del 38%. Las peores cifras se dan en el hospital Miguel Servet y el Clínico. El primero tiene 137 ingresos por covid, con 15 pacientes en uci, y el segundo, un total de 135 enfermos, con nueve casos de especial gravedad.

Tampoco dan tregua las estadísticas del Royo Villanova, en el que se recuperan 34 personas, ni del Militar, con 19 ingresos. En Huesca, los hospitales de San Jorge y Barbastro tienen 25 y 24, respectivamente, y el Obispo Polanco deTeruel roza los 40.

NOTICIAS RELACIONADAS Dónde se han registrado los nuevos contagios en Aragón por áreas de salud

También llama la atención el ‘peso’ que soportan ya la clínica Quirón o laMontpellier, con seis ingresos cada una, o la MAZ, que tiene a un enfermo en la uci y a otros tres en las camas de planta.

La tasa de contagios en Aragón alcanza en estos momentos los 566,9 casos por cada 100.000 habitantes, una cifra muy alejada del resto de comunidades que evidencia la difícil situación de Aragón, que sigue siendo, por mucho, la región que más ingresos ha realizado en los últimos siete días.

El director general de Asistencia Sanitaria, José María Abad, confirmó que parte de las camas que se pretendían cerrar en agosto se han mantenido abiertas ante el incremento de positivos. Los directores de los hospitales, recalcó, tienen información diaria sobre la evolución de los ingresos e instrucciones de abrir "las que sean necesarias". "En algunos se podrán mantener camas cerradas y facilitar vacaciones a los profesionales y en otros no", resumió.

El problema está en que no hay profesionales sanitarios ni en la bolsa del Salud ni en otras comunidades cercanas, de ahí que, en muchos casos, se esté optando por doblar turnos o aplazar las vacaciones. Especialmente preocupante es la situación que se vive en centros de salud como el de Valdefierro, donde han aparecido positivos y solo se atenderán las urgencias hasta que se aclare el diagnóstico del personal. Otro caso es el del Santo Grial de Huesca, donde respiran un poco más aliviados después de conocer los resultados de las PCR que se han realizado al resto de los trabajadores tras los siete sanitarios contagiados conocidos el pasado fin de semana. El brote habría quedado limitado a los cuatro médicos y las tres enfermeras que dieron positivo y que, según fuentes sanitarias, se encuentran asintomáticos. Todos ellos están de baja y confinados en sus domicilios durante 15 días.

Esta situación, que ha coincidido con el período de vacaciones de verano de muchos compañeros, ha obligado a los sanitarios que trabajaban ayer a doblar sus agendas para atender a todos los pacientes que tenían cita con los profesionales contagiados.

Mientras, continúan apareciendo brotes en las tres provincias. Daroca ha confirmado al menos siete contagios vinculados a una cena de amigos del sábado 25 de julio, dos de ellos concejales. El alcalde, Álvaro Blasco, confirmó ayer que ya han puesto esta información en conocimiento del centro de salud y están a la espera de que las autoridades sanitarias les confirmen si es preciso ampliar los test PCR a los trabajadores del Ayuntamiento u otros miembros de la corporación.

Por otra parte, el Ayuntamiento de Sos del Rey Católico ha emitido un bando en el que confirma dos positivos, uno de ellos en la residencia de mayores. La alcaldesa, María José Navarro, apeló a la responsabilidad individual y decretó el cierre de la piscina, las instalaciones deportivas y la biblioteca.