Así trabajan los rastreadores para contener la propagación del virus

La detección precoz y el seguimiento de los contactos son la clave para contener el virus. El Ministerio de Sanidad elaboró una estrategia en la fase de desescalada para romper la cadena de contagios, que recordó el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón: "El virus no ha desaparecido, ni desaparecerá. Quizá a finales de año esté disponible la vacuna. Pero, mientras tanto, aunque seamos capaces de detectar mucho más que antes, es importante el aislamiento y las medidas de precaución para reducir riesgos y mantener la tensión".

De esto saben, y mucho, los profesionales que trabajan en la detección de contactos de los casos confirmados, que han visto cómo en las últimas semanas ha aumentando de forma exponencial la realización de pruebas diagnósticas y las llamadas para localizar a todos los contactos estrechos de los infectados. El reto: frenar la cadena de contagios en la fase más inicial.

El Gobierno de Aragón cuenta con un operativo de unos 260 profesionales para las labores de rastreo del coronavirus, entre profesionales sanitarios y trabajadores sociales, que se han incorporado recientemente a esta tarea. La capacidad diagnóstica de Aragón alcanza ya las 3.000 pruebas PCR al día. Beatriz Sánchez, enfermera en el centro de salud Amparo Poch (Actur Oeste), subrayó la importancia de que aquellos que han sido identificados como contactos "se queden en su casa sin salir". "Es importante –destacó– no mantener el contacto con otras personas", y eso es precisamente lo que muchos están incumpliendo. De hecho, los rastreadores alertan de la necesidad de realizar el aislamiento de forma correcta, clave para evitar la transmisión:"Cuando les llamamos, muchos están fuera de casa. No es lo general, pero no es número despreciable", indicó Sánchez, vocal de Enfermería Familiar y Comunitaria en funciones del Colegio de Enfermería de Zaragoza.

El primer paso, tras tener la confirmación de un positivo, es trazar su rastro los dos últimos días. Pero, ¿qué se considera un contacto estrecho? "Se les pide que elaboren un listado de cualquier persona con la que hayan estado a menos de dos metros y sin mascarilla durante al menos 15 minutos dos días antes de que hayan empezado los síntomas o, en caso de asintomáticos, dos días antes de que se les realicen las pruebas", resume Sánchez. A partir de un positivo se activa un protocolo para intentar localizar al máximo número de sospechosos posible: "En la llamada solo les decimos el día del posible contacto, les pedimos la prueba PCR y les decimos que tienen que hacer aislamiento 14 días. Aunque el resultado sea negativo tienen que mantener la cuarentena".