La pandemia no se detiene

Pese a la gravedad de la pandemia y a la extensión de los muchos rebrotes de la covid-19 que han sumergido a Aragón en una segunda ola de la enfermedad, conviene contextualizar con prudencia los datos disponibles y evitar compararlos con lo ocurrido en el periodo comprendido entre los meses de marzo a mayo. En la actualidad, según el último boletín del Instituto de Investigación Carlos III, solo el 15,8 por ciento de los diagnosticados en Aragón tiene origen desconocido. El papel de los rastreadores y la multiplicación de los test PCR son determinantes para obtener una fotografía real de la enfermedad. La pandemia aún no se detiene, pero hoy conocemos mejor su dimensión.

Sin restarle ni un ápice de importancia a esta segunda ola -negada por el Ministerio de Sanidad- que azota a la Comunidad, resulta imprescindible ajustar los datos y la información a la realidad que ofrecen las muestras recogidas estos días de verano, donde el abultado número de positivos está compuesto por un también muy elevado porcentaje de asintomáticos. Esta circunstancia, añadida a la experiencia acumulada en la red sanitaria aragonesa y al intenso trabajo de los profesionales, está permitiendo que el sistema hospitalario no sufra, por el momento, una insoportable tensión asistencial. Prueba de la dedicación ofrecida por los profesionales sanitarios aragoneses es el elevado y preocupante número de contagios que existen entre este colectivo, en la actualidad más de 200 profesionales. En cualquier caso, no hay que perder de vista la dramática evidencia de que el coronavirus mata y lo hace de forma especialmente cruenta entre aquellos colectivos sensibles como es el de la tercera edad. Por ello, no se puede bajar la guardia y sigue siendo imprescindible redoblar las medidas de seguridad en todos estos centros.