Muere un cuarto residente del centro de Burbáguena, que acumula 66 contagiados por coronavirus

La Casa Familiar de la Inmaculada de Burbáguena sumó este sábado un cuarto fallecimiento entre sus 96 residentes. Este último se habría producido, según puntualizaron, por patologías previas y diferentes al coronavirus, aunque todo apunta que también estaba contagiado. El establecimiento acumula 66 contagios entre internos y trabajadores, pero la cifra podría crecer porque están pendientes los resultados de pruebas PCR practicadas a empleados, así como de tres residentes. El geriátrico ha trasladado a 14 ancianos libres de la enfermedad al centro covid de Gea de Albarracín, gestionado por los Hermanos Franciscanos de la Cruz Blanca, al igual que la residencia de Burbáguena.

El Gobierno de Aragón ratificó este viernes su previsión de llevar ante los tribunales la gestión del geriátrico al entender que se han cometido irregularidades. Fuentes de la DGA señalaron que la denuncia se concretará la próxima semana tras una evaluación de la información disponible por "los servicios jurídicos". Las infracciones se habrían reflejado en las actas de inspección del establecimiento realizadas por técnicos del Salud y del Departamento de Derechos Sociales.

El representante de los Hermanos Franciscanos de la Cruz Blanca en Aragón y director de la residencia de Gea, Juan Vela, afirmó que las irregularidades reflejadas en las actas de inspección de Burbáguena son "temas domésticos, no delitos", por lo que la anunciada denuncia deberá responder, a su juicio, a otros motivos. Vela señaló que entre las amonestaciones figuran aspectos menores, como disponer de un solo carro para repartir la comida o no desinfectar teléfonos usados en videoconferencias. "No vemos ningún elemento que justifique un delito penal", remacó.

Sin embargo, cuando la consejera de Derechos Sociales, María Victoria Broto, informó a Juan Vela de la inminente denuncia se refirió a la falta de medidas de prevención de contagios, como equipos de protección individual, una carencia también expuesta por trabajadores.

El portavoz de los Hermanos Franciscanos alertó de que los previsibles casos de contagio que se confirmarán entre la plantilla tras los últimos test efectuados -al menos nueve empleados han dado ya positivo- generarán un problema de relevo para cubrir los huecos. El directivo señaló que la Cruz Blanca busca ya auxiliares de clínica y limpiadoras, entre otros perfiles profesionales, para compensar las bajas.