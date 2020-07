CSIF critica la falta de medidas para el inicio del curso escolar en Aragón

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) critica la falta de medidas educativas de cara al inicio del curso escolar mientras continúa la crisis sanitaria de la covid-19.

El sindicato critica que "no se estén tomando medidas educativas y que no se regulen los distintos escenarios de clases no presenciales o semipresenciales".

“Una vez más tenemos que denunciar la improvisación y la falta de medidas educativas. Valoramos positivamente que nos presenten medidas de prevención de riesgos y que se vaya a enviar equipos de protección a los centros. Pero esto es insuficiente. No se está regulando cómo pueden ser los escenarios de clases no presenciales o semipresenciales. Nosotros apostamos por la presencialidad si es posible, porque el contacto directo con los alumnos es fundamental. Pero hay que prever cómo sería la actividad lectiva si esta presencialidad no es posible por la pandemia. En Aragón estamos viviendo con mucha preocupación el aumento de contagios de los últimos días. El Gobierno de Aragón no puede improvisar. Debe apostar por la Educación con medios y protocolos claros. Y eso no lo estamos viendo”, denuncia Mónica de Cristóbal, responsable de Educación de CSIF Aragón.

Este viernes se ha celebrado Mesa Sectorial de Educación, en la que el Departamento de Educación ha presentado a los sindicatos una guía con medidas de prevención y ha explicado que se enviarán equipos de protección a los centros. Los profesores contarán con mascarillas y pantallas. “Consideramos que el material de prevención debería haber llegado ya a los centros, no entre el 24 de agosto y el 1 de septiembre, como nos han dicho. En esas fechas los trabajadores están vacaciones. Tenemos dudas sobre si el material estará en los centros cuando lleguen los profesores el 1 de septiembre”, apunta Cristóbal.

“Consideramos que es necesaria una inversión tanto en personal docente como no docente para poder llevar a cabo unas medidas eficaces de prevención contra el virus. Hace falta más personal de limpieza y conserjes para el mantenimiento de los centros. Y hay que contratar a más docentes para poder llevar a cabo disminución de las ratios”, señala.