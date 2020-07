El PP reclama a Lambán "responsabilidad, autocrítica y realismo" tras achacar a los trabajadores los brotes en las residencias

Luis María Beamonte, presidente del Partido Popular de Aragón, censuró este jueves las palabras de Javier Lambán, jefe del Ejecutivo autonómico, que primero centró en los trabajadores de las residencias aragonesas de personas mayores y después trasladó a los directores, la responsabilidad del aumento de los contagios por la covid-19 en estas instalaciones.

En una nota de prensa, el líder de los populares aragoneses ha asegurado que “los trabajadores no han bajado la guardia desde marzo y tampoco lo han hecho los gestores, que estoy convencido que son los primeros en que no haya ‘descuidos’, y el Gobierno debería haber hecho lo mismo y realizar test permanentemente a profesionales y residentes”.

Beamonte ha vuelto a exigir “responsabilidad, autocrítica y realismo” al presidente del Gobierno de Aragón en los análisis que realiza sobre la gestión de la pandemia por parte de la coalición que preside el PSOE, y le ha urgido a poner en práctica algunas de las propuestas formuladas por el Partido Popular, como ampliar la realización de test en la residencias de personas mayores a los trabajadores, residentes y a sus entornos cercanos, una actuación que por otro lado también viene siendo demandada desde el sector.

No soluciona el problema

También ha reaccionado a las palabras de Lambán el Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE), que ha avisado de que centrar el contagio de las residencias en los sanitarios es "eludir responsabilidades".

"Poner el foco de los contagios en las residencias de Aragón en los trabajadores no soluciona el problema, estigmatiza a los profesionales y para SAE supone que el presidente del Gobierno de Aragón está eludiendo las responsabilidades que en este caso tiene", han avisado desde la organización sindical.

Y es que, tal y como ha recordado, la responsabilidad del control del coronavirus sigue siendo de las autoridades. "Si hay contagios es responsabilidad suya controlar la extensión del virus y para ello es fundamental realizar PCR a los profesionales, aislar a todos los positivos y hacer un seguimiento adecuado de los contactos", ha detallado el SAE.

Además, prosigue, apelar a la responsabilidad individual, sin PCR, y a que se extremen lo que ha calificado de "descuidados" es, a juicio del sindicato, "ponerse de perfil y no querer atajar de inmediato el problema". "Desde SAE podemos garantizar al presidente Lambán y a todas las autoridades, sanitarias o no, que nuestra prioridad absoluta como ciudadanos y como profesionales es extremar las precauciones, no contagiarnos ni contagiar a ninguna persona", ha zanjado.

Declaraciones "injustas"

También Arade, la Asociación Aragonesa para la Dependencia, la entidad de referencia del sector profesional del cuidado de las personas mayores en Aragón, defiende el trabajo de los profesionales del sector ante las declaraciones de Lambán, que considera "injustas" en un momento como el actual.

Recuerda la asociación que se ha trabajado "sin equipos de protección, porque no disponían de EPIS y los pocos que llegaban eran derivados a los hospitales", y no se han hecho test "que dijeran a los trabajadores quién estaba contagiado y quién no".

“Las residencias de Aragón no se merecen que se hable de culpables. Están poniendo todos los medios que están a su alcance para proteger la vida de sus usuarios, uno de los colectivos más vulnerables. El virus sigue ahí fuera y es cierto, cualquier descuido de la sociedad puede ser fatal, pero culpar a los profesionales que están a los pies de los caballos nos parece éticamente reprobable. Nuestros políticos deberían practicar la escucha activa y lejos de recriminar, ayudarnos. El agotamiento de nuestros profesionales tiene un límite y nos preguntamos quien está dispuesto a cuidar de nuestros mayores si no lo hacemos nosotros”, concluye la asociación Arade.

Desde el sindicato OSTA por su parte, señalan que esta situación podía haberse evitado, ya que desde la organización sindical advirtieron durante los meses de junio y principios de julio en diferentes reuniones con los grupos parlamentarios, de la posible llegada de nuevos rebrotes, la falta de medidas preventivas y la relajación de estas en los centros residenciales.