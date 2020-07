Las ventas de las agencias, paradas y con un "freno total" en los viajes al extranjero

No hay cancelaciones, pero tampoco nuevas reservas. Las ventas de viajes permanecen estancadas en las agencias de la Comunidad ante los nuevos focos de coronavirus. Jorge Moncada, presidente de la asociación que las agrupa, confirmó ayer que agosto está "absolutamente parado". Aunque quienes ya tenían sus vacaciones contratadas han seguido adelante, con apenas un 10% de cancelaciones en los destinos nacionales, aquellos que tenían previsto hacerlo están ahora a la expectativa. "La gente está intentando irse. Tenemos muchas consultas, pero no se generan reservas", sintetizó.

El problema, razonó Moncada, es que si uno cancela por miedo o siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias, pero no hay una prohibición expresa y el hotel sigue abierto es muy difícil que le devuelvan el dinero a no ser que haya contratado una tarifa reembolsable. En lo que respecta a los vuelos internacionales, el freno es total. "Tenemos más miedo que los extranjeros. A ellos, en cambio, no les importa venir a España", dijo. Las semanas posteriores al fin del estado de alarma fueron "espectaculares". "Se produjo una subida en uve increíble", recordó el presidente de las agencias de viajes de Aragón.

Tanto es así que las empresas esperaban que para estas fechas ya hubieran empezado a reactivarse los principales destinos europeos y que la gente hubiese comenzado a reservar billetes para Asia y otros destinos más exóticos. No obstante, al detectarse los primeros rebrotes hubo un frenazo en seco. "Parecía que la gente no quería irse de vacaciones", agregó.

Según explicó, el sector está "subsistiendo" gracias a las ayudas de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo. "Si no se renovasen más allá de septiembre calculamos que podrían desaparecer el 40% de las agencias de España", aseveró.Estos cierres también podrían afectar a la Comunidad, donde estos negocios acumulan pérdidas tras meses de parón por el estado de alarma y por haber ‘desvendido’ todo lo facturado a finales de 2019.

Respecto a las prohibiciones de los gobiernos de Bélgica y Alemania de no viajar a Aragón y a otras regiones afectadas por los rebrotes, Moncada opinó que "no se han hecho las cosas a tiempo". "Viendo cómo estaban los mercados no bastaba con hacerle la competencia a Italia, Gregia o Portugal. Había que anticiparse a una situación como esta", dijo.

A su entender, si se hubieran hecho PCR desde un principio se habrían evitado "muchos problemas". "España se ha convertido en un coladero de viajeros con coronavirus", lamentó Moncada.

Como ejemplo de buen hacer puso a países más humildes como Sri Lanka, donde se exigen este tipo de pruebas a la entrada. "Quizá España no pueda hacer lo mismo dado el elevado número de turistas que recibe cada año, pero tendría que haberse actuado antes. No hicimos los deberes y seguimos sin hacerlos", afirmó.

En cuanto a la cuarentena impuesta por Reino Unido, reconoció que tendrá su efecto, aunque no perjudicará excesivamente a Aragón. Esto se debe a que un importante porcentaje de las personas que se suben a los aviones con destino al aeropuerto deLondres Stansted son gente que trabaja allí, personas que van a hacer cursos de idiomas... "Nos afectan mucho más las recomendaciones dadas por el gobierno francés y el belga, ya que son clientes muy importantes para Aragón", expuso.