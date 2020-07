El Salud suspende operaciones por la covid y lanza una orden para modificar las vacaciones

Aragón volvió a registrar este martes la cifra más alta de nuevos contagios a nivel nacional –367–, un repunte de la pandemia del coronavirus que se refleja también en un aumento de la presión asistencial. Ya hay 294 pacientes ingresados por coronavirus en 15 hospitales de la Comunidad, 27 en la uci, lo que ha obligado a activar los planes de contingencia. Esta segunda oleada, sin embargo, llega en pleno verano, con muchos profesionales de vacaciones y plantas cerradas, lo que dificulta la reorganización de los centros.

Ante la falta de personal, los hospitales Servet y Clínico pidieron de forma voluntaria a los enfermeros posponer sus vacaciones con la consiguiente compensación horaria y económica. Sin embargo, y en previsión de la apertura de nuevas plantas y otros dispositivos sanitarios por la evolución de la crisis por la covid, el director gerente del Salud, Javier Marión, dictó este martes una instrucción para modificar el calendario vacacional a todo el personal. De esta manera, los gerentes de Sector y del 061 Aragón, cuando las necesidades del servicio lo justifiquen, podrán alterar los turnos y fechas de los días de descanso ya autorizados a los profesionales. Se garantizarán, eso sí, al menos 15 días de vacaciones. Los criterios de la orden establecen que se cambiarían primero los turnos de quienes ya haya disfrutado de al menos la mitad de su descanso, se reducirá al 50% el turno de aquellos que no hayan tenido ningún día libre y tendrán preferencia quienes hayan prestado servicio efectivo durante el estado de alarma en aquellas unidades y centros de salud directamente vinculados a la atención a pacientes covid. Los trabajadores que deban alterar su calendario y disfrutar de los días libres fuera del periodo vacacional tendrán una compensación económica, recogida en el pacto de 2006, de la Mesa Sectorial de Sanidad.

Además de reforzar la plantilla, los hospitales han comenzado ya a aplazar las operaciones no urgentes para reservar camas, sobre todo de uci, ante los rebrotes de la pandemia. El director del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Joaquín Costán, confirmó que se ha reducido la cirugía pero se mantiene la oncológica y urgente: “La oleada se ha adelantado, porque estábamos preparando el hospital para septiembre, y ahora no tenemos tanta disponibilidad física ni humana. Como no se ataje pronto el repunte es más fácil que colapse el sistema sanitario que en marzo". Este centro tiene ya 84 ingresos con coronavirus. Empezaron por la planta 13 y van ocupando pisos conforme se llenan, con una unidad para casos sospechosos. Respecto a la primera oleada, dijo, han cambiado los tratamientos, porque ya hay ensayos clínicos, y el tipo de paciente: "Estábamos viendo enfermos más jóvenes que antes, aunque cada vez viene gente más mayor".

La reducción de la actividad quirúrgica se extiende también al Servet. Este centro está reorganizando sus servicios y personal para habilitar plantas covid. Por el momento, no se ha reabierto la uci que se instaló en el espacio de Cirugía Sin Ingreso (CSI) y que se cerró a principios de mayo. Como en la fase más dura de la pandemia, se intenta dejar el Hospital General como zona principal de infectados. Ya se han reservado las plantas 9, 10 y 11 y han comenzado los traslados de pacientes de la 4ª. Entre otros cambios, la planta 9 de Traumatología pasa a ser ocupada por pacientes de Urología y la 7, por Neumología.

El Colegio Oficial de Médicos de Zaragoza está elaborando un nuevo listado de voluntarios con facultativos jubilados. La presidenta, Concha Ferrer, explicó que, como ya se hizo, se remitirá a Sanidad por si necesitan su ayuda en distintas tareas, como el rastreo telefónico de casos.

La jefa de servicio de Electromedicina del Clínico y un técnico, junto a uno de los respiradores. José Miguel Marco

El Clínico recibe respiradores para abrir 20 camas más de uci

Aragón cuenta ya con 9 de los 50 respiradores volumétricos que compró, junto a 20 humidificadores generadores de alto flujo, por 940.000 euros para hacer acopio de material ante un nuevo repunte del brote epidémico de infecciones por coronavirus.

Peña Pérez, jefa del servicio de Electromedicina, explicó que hasta el Hospital Clínico han llegado cinco de los 32 que va a recibir y que permitirán abrir una segunda uci con 20 camas en la planta 2, donde estaba la antigua unidad de cuidados intensivos y que en la actualidad ocupaban habitaciones de Traumatología. Para acondicionar el espacio se iniciarán obras a finales de semana. El centro pasará así a duplicar sus actuales 34 camas uci sin ocupar el bloque quirúrgico, como ocurrió en la primera ola. El resto de respiradores se repartirán entre el Hospital San Jorge (7), Barbastro (8) y Teruel (3).

Para dotar de personal a la uci, el Clínico ha puesto en marcha un plan de formación de enfermeros y médicos, que recoge el plan de contingencia. Ya se han incorporado profesionales de otros servicios, como Hematología, Cirugía o Alergia, para ayudar a los equipos covid.