Adolfo Crespo: "La inmigración necesita contratar en origen y una solución integral"

¿Qué le parece que la DGA pida a los agricultores informes de sus previsiones de temporeros?

Nunca es tarde para tomar una buena medida, aunque es triste que hayamos tenido que llegar a estas circunstancias para asumir que no se estaban haciendo las cosas bien y se estaba tolerando una situación inhumana. Una orden de este tipo tendría que venir con una medida de inspección de rápida verificación y con medidas sancionadoras. ¿Está preparada la Administración para gestionar este cambio y con la urgencia que requiere? El proyecto Bienvenida daría una respuesta reduciendo el esfuerzo humano para vigilar el cumplimiento de la orden.

¿Cómo nació el grupo Bienvenida por la inmigración?

Constituimos la asociación para dejar claro que no teníamos ánimo de lucro. Somos un grupo de amigos con varias ideas para dar soluciones a la inmigración. Empezamos en el año 2000 y el problema está igual que hace veinte años. Lo gestionamos como en el siglo XX, pero tenemos unos medios del XXI. Planteábamos la gestión de esos flujos, que han existido siempre, con las tecnologías que tenemos ahora.

¿España necesita inmigrantes y más en la zona vacía?

En al año 2000 ya se veía con recelo la inmigración, pero la necesitamos porque nuestra población envejece y hay sectores de la economía que no cubren sus vacantes. Hay puestos de trabajo que no queremos los de aquí, pero sí otros que quieren mejorar su situación vital. Es unir la oferta y la demanda.

¿Que plantea la Administración?

Nos dieron soluciones irreales con portales para tomar datos (currículum, formación y familias) en los puntos de origen y cruzarlos con las necesidades de aquí. Pero no era solo eso. Nosotros cubrimos las necesidades de vivienda, el ámbito sanitario, el escolar, su formación de idiomas y con la documentación resuelta. Contratarlos en origen dándoles una solución integral.

¿La pandemia en los temporeros en el límite entre Cataluña y Aragón ha explotado sin prevenir?

En este país no queremos ver la realidad. Hay un montón de gente en situación irregular porque no tiene documentación y hemos mirado hacia otro lado, como un uso y costumbre. Como no tienen acceso al servicio sanitario no se permite hacerles un seguimiento. En todas las campañas agrícolas se ha echado mano de esta gente porque no hay trabajadores en ese sector, se les contrata por debajo del salario mínimo. Ahora, que surge un problema, nos damos cuenta de que estaban ahí desde hace años.

¿Llevaron soluciones a las administraciones del PP y del PSOE?

Necesitábamos que en la legalización de la documentación actuara Interior, Asuntos Exteriores, Trabajo, Sanidad... Todos los técnicos nos recibían como una alternativa y necesitaban implementarla.

Cuando los aragoneses iban a la vendimia en Francia se llevaban el contrato cerrado...

Hablamos con gente que fue a Francia, Alemania o Suiza. Hubo también inmigración ilegal, pero la mayoría del flujo era legal, con los medios de hace 60 años. No buscaban inmigrantes que se asentaran sino de campaña, de ida y vuelta. No se desarraigaban de su sociedad de origen y no daban problemas porque tenían vivienda y servicio de salud.

En Aragón, la explosión llegó de Rumanía con la Expo 2008...

Venían muchos de Europa del Este con una demanda brutal de empleo para la construcción y obra civil. Absorbíamos todo lo que venía, pero al cambiar la tendencia nadie quería ir hacia atrás.

¿La inmigración tiene valores que no se predican?

Ahora acumulamos un millón de personas irregulares a las que habrá que dar alguna solución. Si se les diera de alta en la Seguridad Social, cotizaran y tributaran sería muy interesante. Sobre todo con la que va a caer.