"La cuarentena me parece mal. En Londres hay mucho descontrol y la situación con el coronavirus es mucho peor"

Cancelación de vuelos, reestructuración de las vacaciones, incertidumbre. Estas son solo algunas de las consecuencias de la cuarentena impuesta por Reino Unido para los viajeros a su territorio para las personas que este martes aterrizaban en el aeropuerto de Zaragoza desde Londres o tomaban un vuelo hacía la ciudad inglesa. En este último caso, la mayoría lo hacía por necesidad y no por turismo. Por ejemplo, Alicia Barriga que viajaba a Londres, lugar donde reside y trabaja, ha señalado que tenía un vuelo de vuelta a la capital aragonesa para el 7 de agosto y no creía que lo fuera a poder coger. "Tengo que informarme bien. No sé cuando llegue veré qué pasa", ha señalado. En cuanto a la cuarentena, le parecía "repentina". "Las medidas que se han aplicado allí durante toda la pandemia no son comparables a las aplicadas aquí", ha añadido. Asimismo, ha explicado que en España ha visto "muchas más mascarillas, muchísimas mejores medidas y la gente mucho más considerada". Vengo más sana de lo que me fui", ha bromeado.

También se disponía a embarcar Marga. Y lo hacía por una preciosa razón. "Voy por necesidad porque tengo a mi hija embarazada. Va a dar a luz en el mes de agosto y no la he visto embarazada en todo el año. Entonces me tengo que ir sí o sí", ha afirmado. "Estaré 14 días de cuarentena en su casa y tan ricamente", ha explicado, al mismo tiempo que ha señalado que las medidas son "un poquito exageradas". "Allí también hay contagios pero los ingleses son así", ha asegurado.

De opinión diferente era Ricardo Carnicer, quien ha explicado que la cuarentena le parece "bien para no contagiar a la gente". Carnicer también ha asegurado que el "comportamiento es parecido tanto en Reino Unido como en España". Así, ha precisado que hay "mucha gente que lleva mascara y también fuera de la ley", ha bromeado. Carnicer vive en Reino Unido y pensaba volver en Navidades, si le dejaban.

En una situación distinta, se encontraba Victoria Conde, quien acababa de aterrizar en Zaragoza de visitar a su hija que acababa de tener un bebé y no tenía que volver por el momento. En cuanto a la cuarentena, le parecía "mal" porque allí hay "mucho descontrol" y a situación es "mucho peor". "El control al llegar aquí no lo tuvimos allí que entramos y salimos como si nada", ha lamentado.

En la misma línea, se ha expresado Nati López, quien junto a su familia se disponía a iniciar sus vacaciones en España. Eso sí, la cuarentena le había obligado a adelantar sus planes de vuelta para poder empezar el colegio las más pequeñas de la casa tras pasar los días sin salir. Una medida que López encontraba "excesiva" y ha añadido que en Reino Unido "todo es más relajado que aquí". "Acaban de poner las mascarillas obligatorias para estar en la tienda ahora", ha añadido.