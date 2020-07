Lambán descarta confinar Zaragoza porque sería "letal" y cree que se puede "hacer frente al virus de otra forma"

Los enfermos leves o asintomáticos por covid-19 que no puedan pasar la cuarentena en su casa podrán hacerlo en la sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza que dispone ya de cerca de un centenar de camas con posibilidad de ampliar si fuera necesario. La idea es ultimar a lo largo de la jornada el montaje para que a partir de este martes pueda comenzar a recibir ya a los primeros usuarios. El Ayuntamiento ha habilitado en un tiempo récord este espacio que ya se acondicionó como hospital de campaña durante las semanas más duras de la pandemia, aunque no se llegó a utilizar. La gestión del equipamiento recaerá en Cruz Roja y el Servicio Aragonés de Salud se hará cargo de la atención sanitaria de los pacientes. Así lo han anunciado este lunes el presidente de Aragón, Javier Lambán, y el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, que han visitado las instalaciones acompañados por las consejera de Sanidad, Sira Repollés, y de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, y la vicealcaldesa, Sara Fernández.

Tanto Lambán como Azcón reiteraron la "colaboración" entre las administraciones, necesaria, dijeron, para "solucionar el problema" de la pandemia y que se ha materializado, según apuntaron, en la puesta en marcha de este alojamiento para asintomáticos. Ambos coincidieron también en los agradecimientos al personal del Auditorio, a las brigadas municipales y a los bomberos, presentes este lunes por la mañana en el acto, que han rediseñado un sistema de evacuación.

El presidente Lambán ha apuntado que este tipo de equipamientos se impulsaron también en otras localidades aragonesas, como Fraga o Albalate de Cinca: "Si queremos vencer a esta epidemia que está causando más problemas de los que preveíamos, el éxito dependerá de hasta qué punto cooperemos las Administraciones". Un extremo en el que coincidió con el alcalde de Zaragoza, quien añadió que "si no se pudieran confinar, los problemas serían mayores", en referencia a un aumento de la propagación de los contagios.

Lambán ha resaltado también que Zaragoza capital concentra un importante número de positivos durante la segunda oleada de la pandemia porque en esta ciudad se da la "tormenta perfecta". Hay focos relacionados con el ocio nocturno y las fiestas privadas, sobre todo entre jóvenes, que es un "elemento preocupante" y que se han pretendido atajar mediante medidas restrictivas, tras decretar el retroceso de la Comarca Central a la fase 2, al igual que Bajo Cinca, Bajo Aragón-Caspe y Monegros. "En Zaragoza confluye otro factor, respecto a que es la residencia de muchos temporeros e inmigrantes que han venido a trabajar a la recogida de la fruta en el Aragón oriental" y, además, señaló que "Zaragoza es una gran ciudad, donde el control de la expansión del virus es bastante más difícil que en otros núcleos de población más reducidos".

Respecto a la posibilidad de solicitar el confinamiento de la ciudad, Lambán apuntó que sería "absolutamente letal" porque es el "motor económico y cultural" de la Comunidad. Llegar al confinamiento tendría consecuencias funestas para la economía".

"Ahora es posible hacer frente al virus de otra forma"

Al mismo tiempo, el presidente de Aragón ha hecho hincapié en que la situación de marzo, cuando se montó el hospital de campaña por si los casos de coronavirus sobrepasaban la capacidad hospitalaria es distinta a la de ahora: "Entonces las cifras de fallecidos crecían día a día, los enfermos tenían síntomas graves, no teníamos capacidad de hacer todas las pruebas PCR que nos hubieran gustado ni posibilidad de hacer el rastreo". "Ahora -indicó- algo hemos aprendido y es posible hacer frente al virus de otra forma". En este sentido, señaló a los mayores de residencias -el colectivo más castigado durante la primera ola de la pandemia- donde "ahora se está trabajando bien". La capacidad diaria de pruebas PCR en la actualidad supera las 3.000 y hay 260 profesionales dedicados a las labores de seguimiento y vigilancia del coronavirus (uno por cada 5.000 habitantes), con posibilidad de aumentar ese número.

"Todos hemos incorporado la certeza de que hasta que no haya una vacuna vamos a estar conviviendo con el virus" por lo que, según dijo Lambán, este tipo de equipamientos "son fundamentales". A pesar de que no concretaron las cifras, "serán muchos los candidatos" que puedan hacer uso de las instalaciones. Según añadió Azcón, "es voluntario" porque no se puede obligar a nadie a usar a acudir a este alojamiento: "Se trata de ofrecer recurso a quien tiene dificultades para instalarse en su domicilio". A la Sala Multiusos del Auditorio llegarán aquellas personas que derive Atención Primaria o que decida Salud Pública. "Todo el material ha sido desinfectado y se ha reaprovechado y economizado al máximo".

Lambán reiteró su decisión de trasladar en la Conferencia de Presidentes, el próximo 31 de julio en San Millán de La Cogolla (La Rioja), su petición de que el Ministerio de Sanidad homologue y verifique los datos que las comunidades autónomas están publicando sobre la evolución del coronavirus en sus territorios: "El Gobierno de Aragón tuvo claro desde el principio que una cuestión fundamental era la transparencia, tanto si la situación era buena y positiva o mala y negativa", a costa, dijo, de que eso suponga "un perjuicio reputacional". Lambán volvió a hacer una llamada a la "responsabilidad individual" porque, dijo, entre los jóvenes "hay una falsa sensación de seguridad". "La inmensa mayoría no tienen síntomas, pero otra cosa es que acaben matando a padre o abuelo", añadió, en referencia a la posibilidad de contagiar el coronavirus a pesar de ser asintomático.