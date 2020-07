Aragón pretende ampliar la vacunación contra la gripe entre mayores y sanitarios

Aragón comprará este año 300.000 vacunas contra la gripe, 30.000 más que la temporada pasada, en una campaña que se prevé complicada por la evolución de la pandemia derivada del coronavirus y la posibilidad de que coincidan en el tiempo. Además, podría disponer de otras 200.000 que distribuiría el Ministerio si fuera necesario. Ante la situación epidemiológica actual, el Departamento de Salud ha decidido incrementar el número de dosis con el objetivo de mejorar la cobertura de vacunación entre los mayores de 65 años y entre el personal sanitario y sociosanitario, dos colectivos castigados durante la crisis provocada por la pandemia de la covid-19.

El Ejecutivo autonómico suscribirá un acuerdo marco con el Ministerio de Sanidad para la adquisición centralizada de las vacunas contra el virus de la gripe de este año, al igual que otras comunidades autónomas, para reducir los gastos sanitarios y conseguir así un mejor precio de este fármaco a través de los laboratorios. Luis Gascón, jefe de servicio de Prevención y Promoción de la Salud, explicó además que el Gobierno central hace una compra suplementaria para abastecer a las regiones en caso de que resultara preciso. Las 30.000 dosis que se aumentarán respecto a la temporada pasada corresponderán con 15.000 destinadas a menores de 65 años y otras 15.000 para mayores de esa edad: "Tienen la misma composición, las mismas cepas, pero en el caso de la que utilizamos para mayores de 65 es una vacuna que refuerza la capacidad inmunitaria".

Se realizará un énfasis especial en aumentar las coberturas de vacunación frente a la gripe especialmente en el personal sanitario y sociosanitario, personas mayores, preferentemente a partir de los 65 años, y aquellas de cualquier edad con condiciones de riesgo. El objetivo es proteger a los más vulnerables de la gripe, disminuyendo lo máximo posible la incidencia de la enfermedad en estos grupos diana y contribuyendo a reducir el impacto sobre la presión asistencial. Por la importancia estratégica que juega el personal sanitario y sociosanitario, avanzaron desde el Ministerio, podrá priorizarse su vacunación en el tiempo en función de la llegada de dosis de vacunas.

De esta manera, deberá reforzarse la captación de las personas incluidas en el grupo de edad mayor o igual de 65 años y en el personal sanitario y sociosanitario. Los objetivos para la temporada 2020-2021 son alcanzar o superar coberturas de vacunación del 75% en mayores, preferentemente a partir de 65 años y en el personal sanitario y sociosanitario, así como del 60% en embarazadas y en personas con condiciones de riesgo. Unos retos que están en consonancia con los establecidos por la Organización Mundial de la Salud y por la Comisión Europea.

En Aragón, el porcentaje respecto a la cobertura entre personas mayores de 65 años ronda el 60%: «Conseguir un incremento hasta el 75% sería muy deseable». Y, sobre todo, entre el personal sanitario «sería un reto que no se ha producido en los últimos años». De hecho, en la Comunidad la vacunación contra la gripe entre estos profesionales ronda el 25% otros años. "Es un mensaje que repetimos constantemente: el personal sanitario y sociosanitario debe vacunarse no solo para protegerse a sí mismo, sino a la población con la que está trabajando". Una opinión que compartió también Concha Ferrer, presidenta del Colegio Oficial de Médicos de Zaragoza. Según dijo, la posible coincidencia de la gripe y la covid podría hacer que aumente la vacunación: "Puede ser un factor que haga que la gente se conciencie más".

Campaña "complicada"

Gascón añadió que la campaña de este año será "complicada": "No tenemos una previsión de lo que puede pasar con el coronavirus, pero tenemos una cierta certeza de que la epidemia de gripe como todos los años vendrá. Nos preparamos como lo hacemos habitualmente, este año quizá con una mayor previsión de compra porque puede haber un incremento de demanda, eso esperamos al menos". La Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial de Salud ha elaborado las recomendaciones de vacunación frente a la gripe teniendo en cuenta la incertidumbre en torno al comportamiento que pueda presentar el nuevo coronavirus SARS-CoV-2. Por ello ha decidido adelantar la vacunación contra la gripe tan pronto como sea posible en octubre. Desde el Ejecutivo de Lambán, sin embargo, han adelantado que se podría iniciar a finales de ese mes o primeros de noviembre, en función de cuándo estén disponible las dosis.

"No tenemos una previsión de qué puede pasar respecto al coronavirus y no hay que olvidar que en el periodo invernal aparecen otros virus respiratorios, no solo el gripal. Hay que ser más activos en la detección precoz para saber a qué cuadro nos enfrentamos", adelantó el jefe de servicio de Prevención y Promoción de la Salud de la DGA. "Lo que sí sabemos -apuntó- es que la vacunación contra la gripe es una herramienta fundamental y básica para descartar casos". Respecto a la reorganización de Atención Primaria añadió: "Tenemos que conseguir una vacunación ágil, efectiva y dilatada a lo largo del tiempo sin que se produzca acumulación excesiva en los centros".