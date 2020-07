Sira Repollés: "La llamada a la responsabilidad no ha tenido el efecto esperado. No se ha hecho caso"

La consejera de Sanidad, Sira Repollés, admitió en declaraciones a HERALDO que la llamada a la responsabilidad individual realizada por la DGA a finales de la pasada semana "no ha tenido el efecto esperado". El Ejecutivo autonómico instó a limitar la movilidad y a no salir de casa en Zaragoza y toda la Comarca Central para frenar los rebrotes. No obstante, según Repollés, la mayor parte de los ciudadanos "no hicieron caso".

Lo atestiguan los datos de la Dirección General de Tráfico, que revelan que el tráfico de entrada y salida a Zaragoza se redujo apenas un 6% respecto al fin de semana anterior. La consejera incidió en que este es un problema "de todos" y en que hay que evitar la transmisión comunitaria "a costa de lo que sea". Ella misma avanzó en una entrevista a El País que la poca repercusión del llamamiento obligará al Gobierno aragonés a tomar medidas restrictivas en un sentido u otro "en función de la situación epidemiológica".

Repollés insistió en que habrá nuevas "ondas epidémicas" en los próximos meses, una situación que, previsiblemente, no variará hasta que se tenga una vacuna. Lo importante, aseguró a HERALDO, es «no bajar la guardia», ya que si se retoma una vida ‘normal’ y no se tienen en cuenta las medidas de protección y de aislamiento social podrían registrarse episodios similares a los ya vividos.

Destacó, por otra parte, que un alto porcentaje de los nuevos contagios son asintomáticos, circunstancia que achacó al volumen de PCR que se realizan a diario, mucho mayor al de las peores semanas de la crisis sanitaria.

"Aunque el volumen de casos sorprende al principio, nos coge totalmente preparados para afrontarlos de otra manera. Los positivos de ahora no tienen nada que ver con los anteriores", subrayó.

Respecto a los nuevos perfiles, incidió en los contagios en la población joven. En estos casos, la mayor parte se han producido en celebraciones sociales y familiares. También ha habido focos importantes entre los temporeros. Ambos factores explicarían el elevado número de contagios en la provincia de Zaragoza y la enorme incidencia en la capital.

En cuanto al futuro, Repollés ha asegurado que "tal como vemos las circunstancias del verano, vamos a estar en ondas epidémicas constantes hasta que salga una vacuna" y que no la esperan hasta "la próxima primavera y va a ser un año desde que llegó la pandemia. Por eso no podemos bajar la guardia en ningún momento porque el virus está aquí" .

Relación con Simón

Respecto a su relación de amistad con Fernando Simón, la consejera aragonesa señaló que "tener a una persona de confianza en estos puestos y con su catadura humana" es de mucha ayuda en "estas circunstancias". "Fernando fue a una de las personas a las que yo llamé cuando me hicieron la oferta de formar parte de esta Consejería, como amigo personal, pero también por su transparencia y por la implicación que tenía. Las relaciones son excelentes, muy buenas, pero me consta que es así con todo el mundo y no tiene un trato personal conmigo, salvo en lo personal", ha aseverado Repollés.

En relación a los primeros días en la Consejería, ha asegurado que fueron "de vértigo y una experiencia totalmente nueva para mí". La consejera dijo que dio el sí a Javier Lambán "porque sabía que en estos momentos necesitaba una persona de mi perfil, un sanitario que supiera cómo se actuaba en primera línea con la atención a estos pacientes. Lo hice por responsabilidad social".

¿Vacaciones en agosto?

A la pregunta de si habría vacaciones en agosto, Repollés señaló que "depende de quién. Nosotros, no, desde luego. El personal sanitario lo va a tener difícil". En cuanto a la ciudadanía en general aseguró que deben "entender que no estamos en la normalidad sino que estamos conviviendo con el virus" y que hasta que haya vacuna "debemos arbitrar unos métodos de protección para evitar los contagios, con el distanciamiento social, evitar los desplazamientos y extremar la precaución".