"Esta crisis hay que aprovecharla para corregir el rumbo y pasar de la economía del consumismo a la circular"

"Hay que entender esta crisis como un gran corrector que nos permita cambiar el rumbo y pasar de la economía del consumismo a la economía circular". Es uno de los mensajes que ha lanzado hoy el arquitecto urbanista Ignacio Alcalde al participar en la videoconferencia organizada por Mobility City sobre las ciudades del futuro, junto a José Antonio Ondiviela, director de SmartCities para Europa en Microsoft, y Fernando Quero, director de desarrollo comercial de Tecnalia y que ha sido presentada por el director general de Fundación Ibercaja, José Luis Rodrigo Escrig.

Con la pandemia y la necesidad del teletrabajo "se ha visto que estamos abocados hacia un mundo en el que la realidad física y digital van a tener que convivir", ha dicho el experto. "No hay que desperdiciar la crisis" sino hacer que "genere energía para el cambio" hacia "esas ciudades con valores, construidas con una visión que anteponga a las personas y que incorporen las tecnologías". No solo el modelo de ciudad tendrá que cambiar, creando como está haciendo París pequeñas células de barrio en las que el ciudadano en quince minutos pueda tener a mano todo lo que necesita sino la economía en general no anteponiendo la globalización sino el valor de lo local y la agricultura de proximidad. También, ha añadido, el consumismo salvaje dejará paso a la apuesta por una economía circular que aproveche cada vez más los recursos. En este sentido, ha subrayado Alcalde, el modelo de ciudad, que viene del cambio experimentado en Londres hace cien años cuando sufrió una gran epidemia de cólera y que está basado en dos grandes inventos, el automóvil y el ascensor, va a mutar "por la revolución tecnológica y la crisis sanitaria sin precedentes en la que estamos", ha dicho.

Una metamorfosis de las ciudades en 'green and blue', ha indicado el arquitecto en relación a la sostenibilidad y la nube o lo digital que enmarcan por arriba y por abajo el diseño de las urbes a futuro. Según Ignacio Alcalde son nueve los ejes sobre los que debe pilotar la nueva arquitectura: ecomateriales inteligentes, edificios que también lo sean, transición energética, resiliencia y cambio climático, transformación urbana y del territorio, ciudades saludables, movilidad urbana, infraestructura inteligente y economía circular.

Antonio Ondiviela, de Microsoft, ha reclamado que "los fondos de reconstruccción que lleguen de Europa se inviertan de forma inteligente balanceando el cuidado al medio ambiente y el entorno social", es decir, que exista un equilibrio. Y ha puesto como ejemplo la 'ciudad donut' de la que se habla en Amsterdam, que es cuidar el extrarradio, lo que hay fuera del donut, para que no sea un foco de contaminación y evitar que nadie caiga por el agujero del donut, es decir, que no haya focos de exclusión social o barrios marginales.

Por su parte, Fernando Quero, de Tecnalia, ha señalado que las dos grandes palancas activadoras del cambio tienen que ser la digitalización y la lucha contra el cambio climático. Se ha referido a que la movilidad en el futuro pasará sin duda por la mayor electrificación, primero con los vehículos híbridos y luego con los eléctricos puros y que el 5G va a facilitar mucho el despliegue del coche conectado y autónomo.