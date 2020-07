Aragón cambia el criterio e informará desde hoy de los contagios por coronavirus por áreas sanitarias

Aragón informará desde hoy de los contagios por coronavirus por áreas sanitarias y no por provincias o comarcas como ocurría hasta la fecha. El cambio se produce el mismo día en que alcaldes del PP han criticado la "opacidad" del Gobierno de Javier Lambán y han reclamado cifras "por municipios" para conocer el impacto real de la covid-19 en sus localidades. La secretaria general del PP-Aragón, Mar Vaquero, ha asegurado que se trata de una obligación "ética" que viene recogida en la Ley de Transparencia de la Comunidad, y ha advertido de que, si el Ejecutivo autonómico seguía "obstaculizando" el trabajo de los consistorios, su formación elevará sus quejas para garantizar la salud y la seguridad de los aragoneses.

Desde el Gobierno, no obstante, han recalcado que hay un contacto "constante" entre el Departamento de Sanidad y los municipios afectados. Los datos seguirán sin darse por municipios, ya que, según las mismas fuentes, se quiere evitar la estigmatización de estas zonas y de sus vecinos. La DGA ha recordado, asimismo, que los grupos parlamentarios reciben información "a diario" sobre la evolución de la pandemia en Aragón y ha anunciado que la consejera de Sanidad, Sira Repollés, se reunirá mañana con los representantes de los partidos.

En todo caso, para Vaquero, la "falta de información" vivida hasta el momento está privando a los alcaldes de argumentos para tomar medidas "concretas, eficaces y adaptadas a su situación". "No saben si, por ejemplo, tienen que cerrar equipamientos o suspender actividades programadas para agosto", ha dicho. En su opinión, esta petición no está reñida con la Ley de Protección de Datos, ya que los alcaldes no quieren los nombres y apellidos de los enfermos, sino el total de contagios en sus municipios.

El alcalde de Calatayud, José Manuel Aranda, ha asegurado que su Ayuntamiento no está recibiendo "información alguna" por parte del Gobierno de Aragón. El regidor popular ha reclamado datos "diarios y actualizados" y ha afirmado que, al margen de las medidas ya adoptadas, hay otras sobre la mesa como el refuerzo de la Policía Local o la apuesta por el teletrabajo; decisiones que, a su entender, requieren de un flujo de información "bidireccional" y "fidedigna".

Según Isaac Claver, alcalde de Monzón, los perjuicios económicos del último mes han sido "tremendos" para las comarcas en fase 2. "Solicitamos información, coordinación y colaboración. Sin los datos oportunos difícilmente podremos realizar nuestro trabajo. Debe primar la máxima lealtad institucional, esto no va de colores políticos", ha recalcado.

En esta línea, Miguel Iranzo, alcalde de Alcorisa, ha recordado que los ayuntamientos lo han dado "todo" para garantizar la salud y convivencia de sus vecinos. "Pero no sabemos si ese trabajo se está haciendo bien. Un alcalde tiene que saber la situación que atraviesa en cada momento su municipio. No sabemos si abrir sitios o cerrarlos o invertir aquí o allá", ha lamentado.

Aunque la comunicación con los centros de salud es "constante", los populares han asegurado que preguntarles por los datos no es la solución. A este respecto, Vaquero ha criticado que los regidores tengan que andar "con subterfugios" y actuar "casi de forma clandestina" para conseguir los datos. "Además, no les compete a ellos dar cifras. Para ellos, puede suponer un compromiso", ha apuntado el alcalde de Monzón.

Los regidores también exigirán a través de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (Famcp) recursos para los ayuntamientos. "No han recibido ni un solo euro, ni del Gobierno de España ni del de Aragón", ha subrayado Vaquero.