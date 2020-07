Unas 600 firmas han confirmado ya su participación en Figan a nueve meses de su celebración

Quedan todavía nueve meses para que abra sus puertas uno de los principales y más innovadores salones internacionales de cuantos se celebran en Zaragoza. La 15ª edición de la Feria Internacional para la Producción Animal (Figan) no llegará hasta marzo de 2021 –en concreto entre el 23 y el 26 de marzo–, pero ya son 600 las empresas que han confirmado su asistencia. La cifra da motivos para el "optimismo" y evidencia que certamen "goza de buena salud" porque, como explican sus organizadores, supone ya cerca del 62% del total de participantes en 2019. En aquella edición (tiene carácter bienal), que fue entonces calificada como la más innovadora y la más internacional, se batieron todos los récords, con 975 firmas expositoras que ocuparon 86.500 metros cuadrados metros cuadrados y que fue visitada por 72.138 profesionales.

La notable participación confirmada hasta la fecha se ha conseguido en el complicado escenario de la crisis sanitaria. Los preparativos de esta nueva edición comenzaron el pasado mes de enero, pero se vieron alterados por la declaración de la pandemia y el estado de alarma decretado por el Gobierno para frenar el avance de la covid-19. Sin embargo, a pesar de la restricción de movimientos y, por lo tanto, de viajar, la imposibilidad de convocar reuniones presenciales o de realizar y realizar actividades de presentación y promoción, el comité organizador explica que, "durante el confinamiento, Figan no ha dejado de trabajar". De hecho, el pasado miércoles se celebraba una jornada virtual sobre ‘Perspectiva de los principales mercados pecuarios 2020-2021’ que sirvió de antesala a los debates y puestas en común de ideas que se desarrollarán sobre el certamen.

Aunque todavía quedan meses para su celebración y los planes de Feria de Zaragoza podrían verse alterados por la evolución de la crisis sanitaria, desde la institución ferial se muestran confiados en que Figan abrirá sus puertas y aseguran que se ofrecerán las garantías sanitarias adecuadas para la celebración de este certamen.

Ferias aplazadas

Precisamente el último certamen que tuvo lugar en el recinto ferial de la capital aragonesa fue también agroalimentario. FIMA se celebró con un rotundo éxito de participación y visitantes entre el 26 y el 29 de febrero, cuando los casos de covid en España eran muy limitados y aún no se ha habido confirmado ningún contagio en Aragón, aunque la alerta sanitaria ya estaba activada. La feria no supuso, sin embargo, ningún riesgo, porque según el presidente de la institución ferial, Manuel Teruel, "se ha estado en contacto con las firmas participantes o las misiones comerciales que participaron y no se han dado casos positivos de la enfermedad y mucho menos brotes".

Sin embargo, la declaración de la pandemia sí obligó a "aplazar que no suspender", puntualiza Teruel, importantes certámenes como Smopyc (el Salón Internacional de Maquinaria de Obras Públicas, Construcción y Minería) que iba a celebrarse entre el 23 y el 26 de mayo y en la que estaba prevista la presencia de casi 1.200 marcas expositoras, y se retrasó al mes de septiembre.

Feria de Zaragoza tiene también previsto realizar en noviembre una nueva edición de Stock Car, una feria necesaria en estos momentos, señaló el presidente, en el que se ha producido un brutal descenso de las ventas de turismos.