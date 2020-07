Salvados por una policía aragonesa en Gijón

Una zaragozana que regresaba a la capital aragonesa en tren tras haber pasado unos días de vacaciones en Gijón y dejado allí a su familia tuvo que hacer acopio de toda la psicología y experiencia acumulada en 20 años de servicio en el Cuerpo Nacional de Policía para reducir y calmar a un hombre que acaba de dar una paliza al interventor y se mostraba sumamente agresivo con el resto de pasajeros. Tras apaciguarlo en el tren en marcha y con siete vagones llenos, el individuo fue detenido por un nutrido grupo de agentes de la Guardia Civil que hicieron parar el tren en Campomanes.

Eran las 11.45 del domingo. Hacía 40 minutos que habían salido de la estación de Gijón cuando dos mujeres llegaron al cuarto vagón, donde estaba la agente, pidiendo ayuda a gritos. María A. R. no dudó en identificarse como policía, aunque estaba fuera de servicio. Le contaron que un hombre se había subido en Mieres en el primer vagón sin billete y que cuando el revisor se lo había pedido lo había agredido violentamente.

La policía fue hasta allí y se encontró con que los interventores y el maquinista se habían encerrado en la cabina del conductor y el agresor, de unos 30 años, desnudo de cintura para arriba y lleno de tatuajes, estaba solo y destrozando lo que tenía a su lado, incluida la tablet del revisor.

"Me identifique como policía y le mostré la placa y me dijo que le importaba una mierda", cuenta. Cuando trató de volver al segundo vagón, el hombre se lo impidió de un fuerte empujón: luego cogió el martillo para romper el cristal de emergencia y le lanzó un golpe, que ella esquivó. A partir de ese momento, María A. comenzó a disuadirle verbalmente para que depusiera su actitud, mientras lograba comunicar con la sala del 091 de Asturias para que enviaran refuerzos. Durante 40 minutos estuvo convenciéndolo para que no hiciera nada más y tranquilizándolo, sin perderse ni un momento sus movimientos por si iba armado.

"Me contó que estaba en Proyecto Hombre, que tenía antecedentes por agresiones y estaba en tratamiento psiquiátrico", explica. Al final, cuando paró el tren y la Guardia Civil subió "con todo" al vagón, el agresor, Rafael R. V., de 28 años, estaba calmado. Tras llevárselo arrestado, los pasajeros rompieron en calurosos aplausos agradeciendo de esta forma a María A. R. su valiente actuación en solitario en un tren abarrotado de viajeros.