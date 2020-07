El Salud cerrará casi 500 camas en agosto aunque la decisión podría variar por la pandemia

Los hospitales aragoneses plantean cerrar 494 camas en agosto ante la bajada de la presión asistencial, aunque esta previsión, facilitada el pasado viernes por la Consejería de Sanidad, podría cambiar en función de la situación epidemiológica por la pandemia del coronavirus. Es una cifra similar a la del año pasado, y que se repite todos los veranos por las vacaciones de los profesionales sanitarios, además de la negativa de muchos pacientes a operarse en estas fechas o la reducción de la actividad quirúrgica así como de otros servicios.

En esta ocasión, sin embargo, la crisis provocada por la covid-19 ha hecho que el bloqueo de camas por el descenso de la presión asistencial esté supeditado a un posible aumento de pacientes con esta patología, por lo que las previsiones planteadas por los centros sanitarios públicos podrían modificarse. Según las estimaciones remitidas por el Departamento, ya hay seis hospitales que han cerrado camas.

El hospital Clínico de Zaragoza será, al igual que ocurrió el verano pasado, el que más camas cierre durante el periodo estival. Sin embargo, frente a las 184 que dejó sin actividad en agosto de 2019, la estimación para el próximo mes es de 166. El resto de semanas oscilarán entre las 40 y las 124. El segundo centro sanitario donde el parón sanitario implique la clausura temporal de más plazas será el Hospital Miguel Servet, con 155 en agosto. Durante el periodo estival, excepto este mes, cerrarán entre 10 y 67. El Hospital San Jorge de Huesca prevé dejar sin actividad 63 camas; el Royo Villanova, 50;y el hospital Nuestra Señora de Gracia (Provincial) y el de Barbastro, 30 cada uno. En el caso de los centros sanitarios Ernest Lluch de Calatayud, Obispo Polanco y Alcañiz no contemplan cerrar camas durante este periodo estival.

Los sindicatos sanitarios coincidieron en que todavía no se nota la presión asistencial en los hospitales por la covid-19, a pesar de los rebrotes que están apareciendo los últimos días en la Comunidad, aunque confirmaron que se está manteniendo "cierto estado de alerta". Desde UGT explicaron que "las camas siguen cerradas y no hay ningún indicio de que las vuelvan a abrir". "Esto –señalaron– puede ser un problema si la situación se agrava por la covid y por el resto de patologías que no desaparecen y que no se les esta dando la importancia que merecen".

La consejera de Sanidad, Sira Repollés, recomendó hace unos días que, si la organización de los servicios lo permite, los profesionales cogieran sus vacaciones antes del 15 de septiembre, aunque el periodo se prolonga hasta el 15 de octubre. Una sugerencia que desde CC.OO. criticaron que no se hubiera dado a conocer en la mesa sectorial. Por parte de CSIF indicaron también que el cierre de camas "de momento se mantiene" y reconocieron que "existe preocupación por el número de positivos". También destacaron "el problema que supone la falta de enfermeras para poder dar vacaciones en algunos hospitales".