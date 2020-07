El foco pandémico evoluciona a la misma velocidad que viaja el coronavirus. Ahora apunta a los rebrotes. Un nuevo sector sanitario emerge en la actualidad, también en la informativa: los rastreadores, que persiguen a la covid para frenar su reactivación. Daniel Martín Bernad es graduado en Enfermería. Trabaja en el Centro de Salud de San José Norte y Centro.

Están de moda los rastreadores…

Si no hubiera enfermedad, la covid en este caso, no estaríamos tan de moda...

Entonces, ¿es bueno o es malo que estén de moda?

Es bueno que se pongan todos los medios al alcance para detener el avance de la covid. Perseguimos al coronavirus caso por caso, uno a uno.

¿Cuántos rastreadores hay en Aragón?

Somos 105 en todo Aragón.

En Cataluña son 180. Considerando la población de Cataluña (7,3 millones de habitantes) y la de Aragón (1,3)…

El dato es muy bueno. Habla por sí mismo.

¿De quién dependen?

Del Centro de Salud, formamos parte del equipo del Centro. En el momento en que se detecta un caso positivo, se nos deriva, ya sea desde Salud Pública o a través del médico de Atención Primaria. En cada Centro de Salud hay un coordinador, y luego, en la dirección de Enfermería de cada sector, que en mi caso es el Sector 2 de Zaragoza. En Zaragoza hay tres sectores en total.

¿Cuándo se considera un contacto como estrecho?

Para considerar un contacto estrecho, que son las personas que tienen que hacer cuarentena, ha tenido que estar con el infectado 15 minutos, a menos de dos metros de distancia y sin medidas adecuadas de protección. Si no es así, no es susceptible de considerarse contacto estrecho.

¿A cuántas personas les ha realizado seguimiento hoy?

Hoy (por el viernes 17), hemos llamado a 70 personas, entre casos y contactos, para efectuar el seguimiento pertinente.

¿Alguna persona le miente al desarrollar el seguimiento?

No depende de mí, sino del contagiado o del contacto. Pero entiendo que sí, claro. Estoy seguro de que la mayoría no miente. Y cuando lo hacen, desde luego, es un error. Afortunadamente, las reacciones suelen ser comprensivas. También hay casos sueltos que no quieren hacer la cuarentena. Toda esta información se traslada a los servicios centrales.

¿Ha cambiado el perfil del contagiado por el coronavirus?

Sí, el perfil del infectado también ha mutado. La gente de riesgo continúa siendo la misma: personas mayores con pluripatologías. Pero el rango de edad ha bajado y ahora son asintomáticos, con el evidente riesgo que supone su control al no presentar evidencias de la enfermedad, como fiebre o tos.

Tampoco se pide tanto para controlar la enfermedad.

Eso me gustaría subrayarlo. Solo con responsabilidad se evitarían un gran número de casos. Y, como usted dice, tampoco se pide tanto. Son cuestiones básicas de higiene, como lavarse las manos, usar la mascarilla o mantener la distancia social.

¿Teme que el rebrote vaya a más?

Confío en que no. Quizá ha habido un tanto de relajación en el cumplimiento de unas normas que, como le he indicado, son básicas, simples; pero que hay que cumplir a rajatabla. Hay que evitar males mayores. Sería muy negativo regresar a fases superadas.

¿Qué va a hacer usted?

Seguir trabajando. Aquí seguimos llamando por teléfono, haciendo pruebas PCR, lo que está en nuestras manos.

¿Podía imaginar esta situación hace solo unos meses?

Hace unos meses, incluso unas semanas, yo estaba trabajando en el Hospital Infantil. Ahora estoy aquí luchando con todas mis fuerzas. Igual que mis compañeras rastreadoras: Ana Ruata, Vanesa Pardiñas y Blanca Vera. Igual que todo el personal sanitario. El coronavirus no para, pero nosotros tampoco.